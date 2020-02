Niall Horan: concerti a Milano e Bologna a novembre 2020. Ma dove?

Niall Horan degli One Direction ha confermato alle directioner italiane una notizia davvero bellissima! L’artista irlandese tornerà infatti il prossimo novembre in Italia con non uno ma ben due concerti! Le tappe da segnarsi a calendario sono dunque il prossimo 11 novembre a Bologna e il prossimo 12 novembre a Milano!

Il Nice To Meet ya Tour 2020 sarà dunque l’occasione per Niall Horan di presentare, per la prima volta dal vivo, i pezzi contenuti nel suo nuovo disco. Heartbreak Weather, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, uscirà in tutti i negozi e online il prossimo 13 marzo!

Il tour di Niall Horan prende il nome dal primo singolo estratto dal progetto, di cui Niall ha annunciato la tracklist proprio pochi giorni fa!

Ecco il poster ufficiale del Nice to meet ya Tour 2020 di Niall Horan!

Come potete notare, ad accompagnare sul palco Niall ci sarà Maisie Peters in veste di opening act. La cantante, classe 2000, è un’artista britannica proveniente da Brighton.

Il suo debutto artistico Maisie l’ha fatto nel 2017, anno di pubblicazione del suo primo singolo Place We Were Made, mentre a fine 2018 ha pubblicato il suo primo EPDressed Too Nice for a Jacket.

Contrariamente al tour negli Stati Uniti e in Canada, purtroppo, dovremo accontentarci di non vedere esibirsi Lewis Capaldi. L’artista scozzese è stato infatti opening act del Nice to meet ya tour oltreoceano.

Dove si terranno i concerti di Niall Horan a novembre 2020?

Strano ma vero, Live Nation non ha dato conferma delle location precise dove si terranno i due live di Niall Horan. Considerati i trascorsi immaginiamo si tratti dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e del Forum di Assago. Nei prossimi giorni, in ogni caso, ne sapremo di certo di più.

Nel frattempo, vi invitiamo a tenere controllata la pagina Ticketone ufficiale di Niall, dove saranno presto disponibili i live di entrambi i concerti!