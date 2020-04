Niall Horan: ecco il lyric video del brano Black and White

Niall Horan ha appena pubblicato il lyric video della canzone Black and White. Il brano del cantante 26enne è l’ultimo rilasciato dal suo secondo album, Heartbreak Weather.

“Felice di condividere il fatto che Black and White è il prossimo singolo estratto da Heartbreack Weather. Lo amo sempre di più ogni volta che lo ascolto. Il video è disponibile da domani mattina alle 6.00.”, ha scritto ieri il cantante sul suo profilo Instagram.

All’inizio di questo mese, Niall Horan ha annunciato con molto dispiacere di aver cancellato il suo mondiale Nice to meet Ya tour. Intanto, il cantante dei One Direction ieri ha partecipato con Liam Payne a una diretta Instagram e insieme si sono presi gioco, anche se solo affettuosamente, del collega Louis Tomlison.

Sembra, inoltre, che Louis abbia sgridato Liam per aver rivelato ai fan e ai media troppi dettagli sul futuro dei One Direction che sono prossimi alla riformazione.

Come sappiamo, la reunion tra gli elementi della band è ormai una certezza e si concretizzerà il prossimo luglio, quando i One Direction compiranno il loro decimo anniversario, anche se non sappiamo quali progetti realizzeranno.

Ma se da un parte Liam, Niall, Louis e Harry Styles ci saranno, dall’altra quasi sicuramente Zayn Malik non parteciperà a questa riunione. Anche se il cantante si è riconciliato con gli altri membri del gruppo mettendo da parte i precedenti dissapori di natura personale, sembra proprio che le loro strade non si incroceranno più dal punto di vista professionale.

Ecco il lyric video di Black and White:

Niall Horan - Black And White (Official Video)

