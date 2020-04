Samsung Galaxy S20: i BTS per la canzone della pubblicità (VIDEO!)

Come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, i BTS hanno firmato di recente una nuova importante collaborazione con Samsung! Il gruppo K-pop per eccellenza ha infatti deciso di lavorare fianco a fianco del gigante del tech, di cui è il nuovo testimonial!

In occasioe del lancio del Samsung Galaxy S20, l’azienda produttrice di smartphone principale competitor di Apple ha dato vita ad un nuovo adorabile spot che vede i ragazzi come protagonisti. Jimin, Jungkook, Jin, Suga, J-Hope, RM, V e Jin sono infatti il volto della nuova campagna pubblicitaria del brand, forse in arrivo a breve anche in tv.

Qui sotto trovate il video della pubblicità di Samsunng Galaxy S20 con protagonisti i BTS!





Nel caso in cui fose arrivati qui per la prima volta e non conosceste i BTS (ma ne dubitiamo!) sappiate che stiamo parlando del gruppo K-pop ad oggi più celebre al mondo. Questi 7 ragazzi koreani hanno conquistato in brevissimo tempo le classifiche mondiali, diventando un fenomeno globale in men che non si dica.

Come si chiama la canzone della pubblicità Samsung S20?

Il pezzo in questione scelto per questo spot è la frizante Best of me. Il pezzo, come di certo sapranno tutti i fan dell’Army, è una delle canzoni dei BTS inserite nel disco Love Yourself 承 ‘Her’. Il pezzo è nello specifico il secondo singolo estratto dal fortunato album.

Con Samsung, vi ricordiamo, i BTS hanno firmato un accordo per il progetto Connect BTS. Il progetto è un’iniziativa globale con i curatori di musei di 5 fra le più grandi città al mondo. Londra. Berlino, Buenos Aires, Seoul e New York. Il progetto, molto ambizioso, punta ad unire le persone in giro per il mondo tramite l’arte grazie ad un’inedita esperienza virtuale.