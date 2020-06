Niall Horan: Jodie Comer di Killing Eve è la sua nuova fidanzata?

Niall Horan potrebbe (il condizionale è d’obbligo) avere una nuova fidanzata. Riguardo all’attuale status sentimentale dell’artista degli One Direction non abbiamo purtroppo conferme. Eppure, secondo i beneinformati, dopo la fine della relazoone con Hailey Steinfeld l’artista irlandese avrebbe iniziato a frequentare Jodie Comer!

Chi è Jodie Comer e perché si dice che sia la nuova fidanzata di Niall Horan

Qualche ora fa Niall ha pubblicato un selfie che ha scatenato la curiosità dei fan. L’artista si è infatti mostrato con indosso un anello molto particolare. Lo stesso anello infatti, appartiene all’attrice Jodie Comer. Ecco la presunta prova della loro relazione!

confirmed! niall horan’s new girlfriend is jodie comer! pic.twitter.com/fq5QE8IZHU — 𝐭𝐩𝐰𝐤💫 (@villanellaaa) June 16, 2020

L’anello in questione, che gli attentissimi fan hanno rivisto per l’appunto al dito dell’attrice, riporta una scritta molto profonda. Sull’anello è infatti scritto: “The important thing is not what they think of me, but what I think of them.” ovvero “La cosa importante non è quello che loro pensano di me, ma quello che io penso di loro”.

Al post della fan “Sherlock Holmes” Niall Horan ha in un primo momento lasciato intendere che non ci fosse in realtà nulla di ufficiale. In un secondo tweet, invece, Niall ha confermato ai fan che, in effetti, conosce la bella Jodie Comer.

L’interprete statunitense, come molti di voi sapranno, è una delle protagoniste dell’amatissima serie tv Killing Eve, dove interpreta il ruolo di Villanelle / Oksana Astankova.

Jodie, nata nel 1993, ha alle spalle una carriera ormai decennale e può vantare nel suo cv serie tv come Law & Order e un film di spicco come Star Wars – L’Ascesa di Skywalker. Almeno per il momento, l’attrice non ha voluto commentare i rumor che sono circolati nelle ultime ore.