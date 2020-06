Mentre scriviamo questo nuovo articolo basato su Fortnite, voi lettori avete già la possibilità di scaricare il primo aggiornamento della nuova stagione, conosciuto anche come Aggiornamento 13. In queste ore stanno iniziando ad emergere succose novità circa Fortnite capitolo 2 stagione 3, compreso il nuovo pass battaglia. L’elemento principale di questo nuovo capitolo del battle royale game formato Epic Games è sicuramente l’acqua e, di conseguenza, il nuovo trailer ci presenta un grande eroe, che con il mare ha una certa dimestichezza: stiamo parlando di Aquaman, uno dei più celebri personaggi DC e membro ufficiale della Justice League of America.

FORTNITE: CHE COSA C’ENTRA AQUAMAN?

Clicca qui per comprare il DVD di Aquaman!

Aquaman è lo sponsor ufficiale del nuovo pass battaglia di Fortnite. Il pass in questione include, infatti, la skin dell’eroe DC. Un’operazione simile è stata fatta, al suo tempo, con il pass della stagione 2, che ha avuto come rappresentante Wade Wilson, il mercenario chiacchierone della Marvel, meglio conosciuto come Deadpool. Come informa Multiplayer, sono davvero numerosi i personaggi che con il pass battaglia potranno essere sbloccati, tra cui l’ingegnere, ovvero, la fidanzata di Mida. A breve conosceremo finalmente i nomi dei vari eroi e quali livelli dovremo raggiungere per sbloccarli.

QUANTO COSTERA’ IL NUOVO PASS BATTAGLIA?

Il nuovo pass battaglia costerà 950 V-Buck, pari a 9,50 euro. Esso permetterà ai giocatori di sbloccare una moltitudine di ricompense cosmetiche. Un investimento niente male, in quanto il pass garantisce nuovi V-buck con cui poter comprare quello che sarà disponibile nel corso della prossima stagione. Qui di seguito vi lasciamo al trailer cinematografico che presenta i cambiamenti peculiari caratterizzanti Fortnite stagione 3. Tra questi lo stesso Aquaman nei panni di Jason Momoa ed altri elementi già scoperti dai dataminer, come gli squali. Il nuovo battle pass godrà di una sua lobby, che vi mostriamo qui sotto.

Qui di seguito vi lasciamo, invece, al trailer con Aquaman. Buona visione!

Per aggiornamenti su Fortnite ed altri videogames continuate a seguirci!