Niall Horan: cosa gli è successo alla gamba? (FOTO)

Niall Horan degli One Direction fa preoccupare le fan di mezzo mondo dopo aver pubblicato una foto su Instagram Stories. Perché? Beh perché nello scatto, un selfie allo specchio un po’ sfuocato, il membro dei 1D si è mostrato con la gamba ingessata!

Proprio così. Nella foto apparsa sulle Instagram Stories Niall Horan ci si è presentato con un’evidente fasciatura al piede destro, fino a poco sotto al ginocchio.

Ovviamente non sembra nulla di grave, ma tanto è bastato alle directioner per preoccuparsi e dare vita a bizzarre teorie. Alcune, per esempio, hanno scherzato su Twitter riguardo al fatto che Niall si fosse fatto male “sostenendo il peso dell’industria musicale”.

Qui sotto trovate alcuni dei tweet dedicati alla gamba di Niall Horan più simpatici apparsi online.

UPDATE📲| Signer/ Songwriter Niall Horan has injured his foot while carrying the whole of the music industry on his back!! We wish him a speedy recovery❤️ pic.twitter.com/N2NDoLpnD5 — erin²⁸ (@pallomlouis) August 12, 2020

#ohnoniall if you need anyone to carry you around / hold you until you get that boot off, lmk. I’m available @NiallOfficial. pic.twitter.com/uh1oARTQRu — MTV (@MTV) August 12, 2020

C’è poi in particolare una ragazza che ha chiesto a Niall se si fosse fatto male “cadendo dal paradiso”. Niall ha voluto risponderle così:

Niall did you hurt your leg falling from heaven?? pic.twitter.com/AFVzkbXTJR — julia (@horannangel) August 12, 2020

Ya got it in one . Fair play — Niall Horan (@NiallOfficial) August 12, 2020

Questa fra l’altro non è nemmeno l’unica occasione in cui Niall Horan si fa male alla gamba destra. Già nel 2015 infatti l’artista irlandese si era fratturato il piede destro, poco prima di un concerto.