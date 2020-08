BTS: a ottobre il concerto Map Of The Soul ON:E, ecco i dettagli

Una notizia bomba per l’Army dei BTS! Big Hit Entertainment, la label del gruppo K-pop più amato e seguito al mondo ha annunciato un nuovo evento live dei ragazzi. E questa volta non soltanto in diretta streaming!

Già, perché i BTS il prossimo 10 e 11 ottobre regaleranno ai fan lo speciale concerto, online e in presenza, intitolato Map Of The Soul ON:E! RM, J-Hope, Jimin, Suga, V, Jin e Jungkook si esibiranno così di fronte ad un selezionato pubblico distanziato a dovere per rispettare le norme anti Covid-19.

Sarà questa la prima vera occasione per il gruppo koreano di cantare i propri pezzi di fronte ad un pubblico “in carne ed ossa” e non più soltanto con il freddo filtro di uno schermo. Una bella ventata di freschezza, insomma, per tutti i fan dell’Army che per questo 2020 così difficile sono rimasti a bocca asciutta di concerti.

Map of the soul ON:E sarà dunque una delle prime occasioni per i BTS di presentare il nuovo singolo Dynamite, in uscita il 21 agosto. Il pezzo sarà il primo singolo estratto dal tanto atteso nuovo album dei ragazzi, ideale seguito del fortunatissimo Map of the soul: 7. A quanto pare, i BTS interpreteranno il pezzo per la prima volta ai prossimi MTV VMAs, in programma a New York il 30 agosto.

Almeno per il momento, Big Hit Entertainment non ha fornito ulteriori info sulla location dove il concerto si svolgerà, né sui biglietti per partecipare. Non ci resta che attendere!