MagicSplash: in arrivo il parco a tema caraibico di MagicLand

Proprio a Playa del Sol sarà possibile prendere il sole, grazie a ben 1.700 lettini e ombrelloni, ma anche divertirsi immergendosi nell’Onda del Caribe una piscina a onde di 2.000 metri quadrati, facendosi trasportare dalla dolce corrente di Rio Cauto, un fiume lento di quasi 400 metri lineari.

Ma non solo divertimento per adulti. MagicSplah è pensato anche per le famiglie e i più piccoli. Proprio per loro è stato pensato El Castillo, un playground acquatico di oltre 12 metri di altezza e posizionato in una piscina di 1000 metri quadrati, Laguna Tiburon, uno spray park dedicato invece ai più piccini. Non mancano poi gli scivoli: a Cala Tortuga ne troverete ben 4 quattro.

Per le persone che invece vogliono godersi una giornata tranquilla è stata pensata Playa Paraiso dove è possibile prenotare una delle 6 Cabanas in paglia che ospitano fino a 6 persone ognuna. Ogni postazione è dotata di spiaggia privata e dei migliori comfort come vasca idromassaggio, frigorifero con bibite a disposizione, divanetti, lettini e teli mare.