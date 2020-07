Katy Perry rivela la cover di Smile, il suo quinto album

L’annuncio ufficiale di Katy Perry sul rilascio del suo quinto album è arrivato, via Twitter. Il suo quinto disco si intitola Smile e uscirà il 14 agosto, proprio come le ultime indiscrezioni avevano già svelato.







Il titolo dovrebbe essere un riferimento alla depressione, alla recente necessità da parte della cantante di dover fingere con il mondo che stesse andando tutto bene. La cover, in cui Katy Perry è vestita da clown, è inoltre un riferimento a un appellativo che le è stato attribuito in passato, definendola “il clown del pop”, dopo l’era segnata da Witness, il suo precedente progetto.

Manca ancora la tracklist ufficiale dell’album anche se un’ idea sui brani che saranno contenuti in Smile ormai ce la siamo fatta. La cantante statunitense ha rivelato in una recente intervista per NRJL Lebanon che il nuovo progetto conterrà sicuramente una canzone dedicata alla sua bambina. Il brano in questione si intitola What Makes a Woman.

Mentre cresceva l’attesa per l’annuncio del nuovo album, inoltre, i fan hanno cercato di scoprire, attraverso dei presunti indizi rilasciati dalla stessa Katy Perry, non solo il titolo del disco ma anche la tracklist. Secondo le indiscrezioni, KP5 si sarebbe intitolato proprio Smile e la tracklist dovrebbe contenere anche Never Really Over e Harleys in Hawaii, mentre ci sarebbe poca speranza per Small Talk.

Katy, in un’intervista per RTL 102.5, inoltre, ha confessato che il titolo del nuovo album ci avrebbe fatto ridere. La cantante ha svelato anche qualche informazione sul sound dell’album che dovrebbe essere un mix delle ere passate. Quella di Teenage Dream, a quanto pare, sarà ben riconoscibile nel nuovo progetto.

Per i fan che credevano, infine, in una collaborazione tra Katy Perry e Taylor Swift rimarranno purtroppo delusi. La cantante ha smentito categoricamente questa teoria.