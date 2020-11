Qualcuno salvi il Natale 2: il trailer del film di Chris Columbus in arrivo su Netflix

Negli anni ’90 Chris Columbus ha segnato una generazione con i dittico di Mamma ho perso l’aereo, oggi il regista ritorna con una storia tutta nuova: Qualcuno salvi il Natale 2.

Seguito del film del 2018, Qualcuno salvi il Natale 2 vede un ricco cast in cui ritroviamo anche il giovane Jahzir Bruno, già visto poco tempo fa in Le Streghe. E non è un caso, perchè anche questo film ricorda molto i blockbuster per ragazzi degli anni ’80 e ’90 tra avventura e spirito del Natale.

Nel resto del cast anche Kurt Russell, Goldie Hawn, Darby Camp e Judah Lewis.

Qualcuno salvi il Natale 2 arriverà su Netflix a partire dal 25 novembre.

La sinossi ufficiale del film

Sono ormai passati due anni da quando i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) hanno salvato il Natale e molte cose sono cambiate. Kate ora è un’adolescente cinica e sta trascorrendo controvoglia il Natale a Cancun in compagnia del nuovo fidanzato della madre e del figlio di lui, Jack (Jahzir Bruno). Lei non ha alcuna intenzione di accettare questa famiglia e decide di scappare, ma quando un misterioso piantagrane con poteri magici minaccia di distruggere il Polo Nord e di mettere per sempre fine al Natale, Kate e Jack si ritrovano a vivere una nuova avventura assieme a Babbo Natale (Kurt Russell).

Con la regia e sceneggiatura di Chris Columbus (Mamma, ho perso l’aereo, Harry Potter) e la partecipazione di Goldie Hawn, Qualcuno salvi il Natale 2 è un’avventura per tutta la famiglia piena di azione, sentimenti, umorismo e spirito natalizio.

Tra le altre uscite a tema natalizio che potrete trovare su Netflix vi segnaliamo anche Nei panni di una principessa: Ci risiamo! con Vanessa Hudgens.