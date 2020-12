A quasi un mese di distanza dall’uscita dell’album, Sfera Ebbasta ora ha rilasciato anche la title track del progetto, Famoso.

Il brano è il racconto di come la vita dell’artista si sia evoluta con il successo, a partire dalla consapevolezza che il mondo lo guarda con occhi diversi in quanto famoso, che l’ammirazione da parte degli altri non corrisponde necessariamente con un sentimento sincero né comporta automaticamente la felicità.

Sfera Ebbasta - Famoso (Visual)

Testo di Famoso di Sfera Ebbasta

Ora che sono famoso voglion farsi la foto

Fissano la collana, fissano l’orologio

Da piccolo guardavo le scarpe in quel negozio

Mo tutte quelle che voglio le metto solo un giorno

Non mi facevano entrare manco a pagare

Mo mi devono pagare per farmi entrare

Dalle popolari fino a essere popolare

Troppo famoso, ora in giro non posso fumare

Mi chiedi come ti va rispondo favoloso

Da piccolo volevo solo essere famoso

Oggi mi son svegliato di nuovo in un sogno

In cui entro nel negozio e compro ciò che voglio

Fuori faceva freddo e non bastava la giacca

E i problemi con quello che ti spacca la faccia

E lo capisci in fretta come gira la piazza

E finisci a cinquanta coi debiti e la pancia

Mo pasta coi ricci, lei coi capelli lisci

Con troppi gioielli addosso come fossero finti

Ho comprato casa a mamma dopo il secondo disco

Le ho detto: Non andrai più a pulire a casa dei ricchi

