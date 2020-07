Lo scorso 13 luglio i BTS, ospiti speciali di un programma giapponese, hanno presentato per la prima volta dal vivo il loro nuovo singolo Your eyes tell.

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, la canzone è uno dei due pezzi inediti inclusi in Map of the soul: The Journey, il nuovo disco dei BTS per il mercato giapponese. Nel pezzo i ragazzi pensano ad una persona senza una persona in particolare e lo definiscono come un “mondo senza colori”. Anche nell’oscurità, in ogni caso, quello che vedono sembra loro bellissimo perché sanno che un giorno si rincontreranno. Sanno che l’oscurità non durerà per sempre e che un giorno vedranno la luce.

Your eyes tell, scritta da Jungkook, è dunque una canzone dal significato davvero profondo e molto toccante.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione dei BTS sulle note di Your eyes tell e il testo e la traduzione della canzone!

Your Eyes Tell - BTS live

Testo Your eyes tell

何故、こんなにも 涙が溢れるの

ねぇ、側にいて そして笑ってよ

君のいない未来は 色のない世界

モノクロで冷たい 見つめてる

暗闇さえも So beautiful

僕を信じてほしい

まっすぐに君だけを見て

どこにも行かないように

この先に何が待ち受けても

遠くまで見つめるその向こう

君がくれた場所は今も

心の拠り所でいるのさ

your eyes tell

過去の影は何度も追いかけてくるけれど

振り解くほどに がんじがらめで Follow me

それでも掴みたいんだ 何処へでも I’Il find you

君と歩む明日へ

終わりの始まりと なろうとしても

君の名を叫ぶよ

見つめてるその眼差しは So colorful

全てを捧げるよ 叶わない、

願いを胸に 言葉にできないまま

過去と未来、向き合うために

どれだけ望めば手が届く こんな夜だけど

想い続けるよ 黄昏のこの街で

愛されたい 愛せるよう 瞳になるよ

これからの旅に

見つめてる 暗闇さえも So beautiful

僕を信じてほしい まっすぐに君だけを見て

どこにも行かないように

見守ってるその眼差しは So colorful

教えてくれたんだ

いつの日かその悲しみは 僕らを紡いでいく

Ah-ah-ah

Your eyes, they tell

Ah-ah

Traduzione

Perché stanno cadendo così tante lacrime?

Hey. rimani al mio fianco e ridi

un futuro senza di te è un mondo senza colori

io rimango nella freddezza della monocromia

anche l’oscurità è così bella

voglio che tu mi creda

sto solo guardando dritto verso di te

quindi non andare da nessuna parte

qualunque cosa tu stia aspettando

qualcosa che è distante da qui

il luogo che mi hai dato è ancora

quel luogo sicuro per il mio cuore

le ombre delpassato mi inseguono ancora e ancora

ma più io provo a scappare e a lottare, più mi seguono

ma io lo voglio ancora, ovunque tu sia ti troverò

camminerò con te ho copiato ginger generation

anche se sembra iniziare dalla fine

io chiamerò il tuo nome

gli occhi che ti fissano sono così pieni di colori

anche se non diventerà reale, io farò tutto quello che potrò

tuttavia sono ancora incapace di rendere a parole il sogno disperato nel mio cuore

per affrontare il passato e il futuro

sono notti come queste che io continuo a pensare

quanta speranza è necessaria per raggiungerti

nella città del tramonto

essere amato, amare qualcuno, io diventerò il tuo occhio

per l’avventura che ci attende

anche l’oscurità che vediamo è così bella

voglio che tu mi creda

guardando solo dritto a te

quindi non andare da nessuna parte

l’occhio che ti fissa è cosiì pieno di colori

tu me l’hai insegnato

un giorno, la tristezza ci farò girare

ah ah ah

i tuoi occhi, parlano

ah ah