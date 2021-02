My Policeman: Emma Corrin sostituisce Lily James nel film con Harry Styles

È ufficiale che Emma Corrin sostituirà Lily James in My Policeman. A riportare la notizia Deadline, secondo cui l’attrice che ha recentemente interpretato la Principessa Diana reciterà al fianco di Harry Styles.

Il film sarà diretto da Michael Grandage su una sceneggiatura scritta dal candidato al premio Oscar Ron Nyswaner. My Policeman sarà prodotto da Greg Berlanti, Sarah Schechter e Robbie Rogers insieme a Cora Palfrey e Philip Herd di Independent Film Company e MGC.

La storia sarà ambientata negli anni ’90. Quando Patrick arriva nella casa di Marion e Tom scatenerà una serie di eventi collegati a 40 a prima, quando la passione tra i due uomini era considerata ai limiti dell’illegalità.

My Policeman non è il solo film in cui vedremo prossimamente Harry Styles. Il cantante e attore si trova attualmente sul set di Don’t Worry Darling, film diretto da Olivia Wilde in cui reciterà al fianco di Florence Pugh.

Don’t Worry Darling sarà ambientato negli USA degli anni ’50. In particolare all’interno di una comunità utopica che vive in mezzo al deserto. Qui vive una coppia, interpretata da Florence Pugh e Harry Styles.

Dopo una serie di strani eventi, la ragazza inizierà a mettere in dubbio la sua sanità mentale. A poco a poco si renderà conto che il marito, da sempre amorevole e affettuoso, le nasconde dei segreti.

Prima di questa esperienza aveva soltanto recitato in Dunkirk di Christopher Nolan in una piccola parte. Pare dunque confermata l’intenzione di Harry Styles di portare avanti una doppia carriera sul fronte musicale e quello cinematografico.

Non ci resta dunque che aspettare per scoprire di più su My Policeman, in particolare quando inizieranno le riprese e quando sarà distribuito il film. La distribuzione avvera con tutta probabilità sulla piattaforma Amazon Prime Video.