Disney x Pandora: ecco i nuovi charm ispirati a Mulan

Disneyani amanti dei gioielli Pandora? È in arrivo una collezione di gioielli Pandora ispirata a Mulan. In particolare il brand ha presentato due nuovi charm ispirati al draghetto Mushu e a Mulan.

La descrizione dei gioielli:

Il primo è un charm in Argento Sterling 925 che mostra i due lati della personalità di Mulan, l’amato personaggio Disney, ovvero il modo in cui la vede la società e il modo in cui si vede lei. Il charm ispirato a Mulan sottolinea che lei ricopre allo stesso tempo entrambi i ruoli e nessuno dei due ed è completato dal messaggio “Be strong and be yourself” (Sii forte e sii te stessa). Il disegno double face del pendente ti ricorda di credere sempre in te stessa e di seguire la tua strada, senza curarti di ciò che dicono gli altri.

Il secondo charm è dedicato al compagno di mille avventure di Mulan: il drago Mushu. Rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, il charm Mushu raffigura il drago in 3D su uno sfondo luccicante e trasparente dipinto con smalto rosso intenso. Celebra uno dei personaggi più amati della storia raccontata da Disney e aggiungi questo charm alla tua collezione Disney x Pandora oppure regalalo a una fan della storia di Mulan.

Prezzo charm Mulan 69,00 euro

Prezzo charm Mushu 49,00 euro

La collezione è legata all’uscita nei cinema del live action tratto dall’omonimo classico Disney. Come vi abbiamo già raccontato l’arrivo del live action è stato spostato a causa del Coronavirus. Secondo le ultime news l’uscita dovrebbe essere prevista per giugno, ma non sappiamo se vi saranno ulteriori slittamenti.

Per restare aggiornati sull’uscita di Mulan e di altri film al cinema continuate a seguirci. Nel frattempo vi ricordiamo che il classico del 1998 è stato aggiunto al catalogo di Disney+.