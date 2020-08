Mulan: il nuovo emozionante trailer del live action

Dopo aver cambiato ancora una volta la data d’uscita di Mulan. Sembra che la Disney abbia preso la sua decisione definitiva. Come vi avevamo accennato il film uscirà infatti, e non senza polemiche, sia al cinema che su Disney+. Tuttavia Mulan non sarà compreso nell’abbonamento standard: per averlo sarà necessario pagare un sovrapprezzo di circa 30$. In compenso il film resterà a disposizione nella propria libreria.

Una decisione che ha fatto storcere il naso agli esercenti e agli stessi abbonati e che, per ora, riguarda solo USA, Canada e Nuova Zelanda. Non sappiamo dunque come la Disney si comporterà in Italia.

Nel frattempo è stato però rilasciato un nuovo adrenalinico trailer per annunciare questa nuova uscita ibrida che avverrà il 4 settembre.

Guarda il nuovo trailer di Mulan

Coming Sept. 4 | Mulan | Disney+

La trama del film

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Diretto da Niki Caro, il film vanta un cast internazionale guidato da Yifei Liu nel ruolo della protagonista. A fianco a lei, Donnie Yen nel ruolo del Comandante Tung, Tzi Ma nel ruolo di Zhou, Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan, Yoson An nel ruolo di Honghui e Ron Yuan in quello del Sergente Qiang. Il film vanta anche la partecipazione di Gong Li nel ruolo di Xianniang e di Jet Li nel ruolo dell’Imperatore.

Rivisitazione del classico Disney del 1998, il film è basato sul poema narrativo cinese “La ballata di Mulan”.