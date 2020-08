Mulan uscirà anche su Disney+ a settembre ma a pagamento

Dopo l’ennesimo rinvio è ufficiale: Mulan non uscirà più soltanto nei cinema, ma anche su Disney+. Ad annunciarlo è Bob Chapek, nuovo CEO Disney, il quale spiega che questa sarà un’eccezione non un modello da seguire. Come infatti riportato da Deadline, il remake in live action del classico del 1998 sarà sì disponibile su Disney+, ma a pagamento.

Queste le sue dichiarazioni:

Negli Stati Uniti, in Canada, Nuova Zelanda e un numero concordato di nazioni, Mulan arriverà con un premiere access su Disney+ il 4 settembre al prezzo di 29.99 $.

Il prezzo non è di certo economico. Ciò lascia supporre che questo “premiere access” non dia solo la possibilità di guardare Mulan ma anche altri contenuti. Almeno, ce lo auguriamo.

La decisione nasce dalla volontà di trovare nuovi canali distribuzione, visto il periodo di forte incertezza vissuto dall’industria cinematografica a causa della pandemia. La Disney farà a meno delle sale cinematografiche?

Stando alle parole di Chapek no, non a caso Mulan uscirà anche in sala. Tuttavia è chiaro che almeno per il momento è necessario prendere delle misure drastiche. La scelta della Disney in questo senso è rivoluzionaria… non ci resta che capire che cosa succederà.

Non è ancora chiaro se tra “il numero concordato di nazioni” ci sarà anche l’Italia. Vi terremo aggiornati a riguardo.

La sinossi ufficiale del film:

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Diretto da Niki Caro, Mulan vanta un cast internazionale guidato da Yifei Liu nel ruolo della protagonista. A fianco a lei, Donnie Yen nel ruolo del Comandante Tung, Tzi Ma nel ruolo di Zhou, Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan, Yoson An nel ruolo di Honghui e Ron Yuan in quello del Sergente Qiang. Il film vanta anche la partecipazione di Gong Li nel ruolo di Xianniang e di Jet Li nel ruolo dell’Imperatore.