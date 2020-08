Mulan: in arrivo dal 4 settembre su Disney+ a 21,99€

È ufficiale anche per l’Italia: il live action di Mulan sarà disponibile su Disney+ tramite l’Accesso Vip a partire dal 4 settembre. Come vi avevamo già accennato riguardo gli USA, anche da noi il film avrà infatti un costo aggiuntivo rispetto a quello dell’abbonamento.

Abbonati subito a Disney Plus! Clicca qui!

Per la precisione 21,99€ che garantiranno la possibilità di guardare Mulan prima di tutti gli altri abbonati a una qualità superiore. Inoltre il film resterà disponibile fintanto che manterrete il vostro abbonamento. Se per gli USA si parlava però di una distribuzione incrociata, che comprendeva anche le sale cinematografiche in Italia non se ne fa menzione precisa. È però facile pensare che si mantenga la stessa linea anche nel nostro paese.

La leggenda arriva. Il film Disney #Mulan in streaming dal 4 Settembre. Guarda in anteprima rispetto al rilascio per tutti gli altri abbonati Disney+ con pagamento aggiuntivo per Accesso VIP di 21,99 Euro. Per maggiori informazioni vai su https://t.co/CxKZC2xfWt. pic.twitter.com/7S1IrWfwj6 — Disney IT (@Disney_IT) August 25, 2020

Una scelta che potrebbe compromettere non poco i rapporti tra la Disney e gli esercenti del nostro paese, già duramente colpiti dalla crisi del Covid. Vi ricordiamo infatti che l’unico titolo Disney rilasciato in questi mesi è stato Onward, dopo essere stato rimandato già più volte.

La trama del film

Quando l’imperatore della Cina emette un decreto secondo cui un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato guerriero, interviene per prendere il posto di suo padre malato. Travestendosi da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova in ogni passo e deve sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale. È un viaggio epico che la trasformerà in un onorato guerriero e le guadagnerà il rispetto di una nazione riconoscente … e di un padre orgoglioso.