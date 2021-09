MTV VMA 2021: Camila Cabello canta Don’t go yet (VIDEO)

Ieri notte il grande show degli MTV VMA 2021 è andato in scena al Barclays Center di New York. Condotto da Doja Cat, la line-up di quest’anno è stata davvero spettacolare, con attesissimi ritorni come quello di Camila Cabello e altrettanto attesi debutti come quello di Olivia Rodrigo.

Sono tornati sul palco degli MTV VMA 2021: Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Justin Bieber, Doja Cat, Twenty One Pilots, Foo Fighters, Ed Sheeran e Normani.



Per altri artisti è stata invece la prima volta sul palco principale dei VMAs. Come nel caso di Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly e Chlöe Bailey!

Ecco il video della performance di Camila Cabello con Don’t go yet

Camila Cabello ha portato agli MTV VMA 2021 il suo nuovo singolo Don’t go yet. Il brano, che anticiperà il suo prossimo disco, è stato rilasciato lo sorso luglio ed è un vero e proprio ritorno alle origini per Camila. Il pezzo, dal sapore decisamente latino, è infatti un inno alle sue origini cubane.

Sul palco dei Barclays Center l’artista ha portato uno scatenato flamenco per poi cedere la scena al suo ragazzo, Shawn Mendes.

“Penso che ‘Don’t Go Yet’ sia melodicamente e sonoramente io che sono libera“, ha raccontato recentemente la cantante ad Apple Music 1. “Penso che essere a Miami per così tanto tempo e avere la famiglia intorno a me e parlare spagnolo mi ha semplicemente riportato indietro. Penso che le mie radici siano andate più nel profondo in un modo di cui avevo davvero bisogno.”