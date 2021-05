Amazon Prime Video ha appena annunciato l’arrivo di Prisma di Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo e, se siete fan di SKAM Italia, siamo certi che sarete entusiasti almeno quanto noi. Ma andiamo con ordine! Durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi della piattaforma streaming, Prime Video ha confermato la collaborazione con Cross Production per la realizzazione di un nuovo teen drama, che promette di raccontare in modo reale e moderno il mondo degli adolescenti di oggi.

Prisma è un drama di formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l’aspetto fisico e l’identità; soprattutto per una generazione che usa la propria immagine come strumento principale per esprimersi. Bessegato sarà anche il regista della serie ed è stato già annunciato che Achille Lauro farà un cameo nella serie.

Trama di Prisma:

La serie racconta la storia di Marco e Andrea, due gemelli identici che sfidano, ognuno in modo differente, le norme di genere. Il loro percorso alla scoperta di sé coinvolgerà anche il loro gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

Bessegato ha anticipato che in Prisma si parlerà di identità di genere, delle passioni in continua evoluzione degli adolescenti, di disabilità e di diversità

Cast:

Il cast di Prisma non è ancora stato annunciato, ma dovrebbe avere 10 personaggi principali. Viste le tematiche importanti che la serie ha scelto di trattare e i personaggi annunciati sinceramente speriamo che venga fatto una lavoro di casting inclusivo, coraggioso e rappresentativo, evitando scivoloni che altre serie italiane hanno già fatto in passato, ma soprattutto per dare spazio a nuovi attrici ed attori che possano raccontare al meglio gli adolescenti italiani di oggi.

Data di uscita:

Prisma sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in più di 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022.