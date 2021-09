MTV VMA 2021: Shawn Mendes canta Summer of Love (VIDEO)

Ieri notte il grande show degli MTV VMA 2021 è andato in scena al Barclays Center di New York. Condotto da Doja Cat, la line-up di quest’anno è stata davvero spettacolare, con attesissimi ritorni come quello di Shawn Mendes e altrettanto attesi debutti come quello di Olivia Rodrigo.

Sono tornati sul palco degli MTV VMA 2021: Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Justin Bieber, Doja Cat, Twenty One Pilots, Foo Fighters, Ed Sheeran e Normani.



Per altri artisti è stata invece la prima volta sul palco principale dei VMAs. Come nel caso di Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly e Chlöe Bailey!

Ecco il video della performance di Shawn Mendes con Summer of Love

Shawn Mendes ha presentato agli MTV VMA 2021 il suo nuovo singolo Summer Of Love. Il brano, che anticiperà il suo prossimo disco è stato rilasciato a fine agosto ed è una collaborazione con il pluripremiato produttore/artista Tainy.

Insieme alla canzone è uscito anche il video ufficiale girato a Maiorca, Spagna, è diretto da Matty Peacock che ha in passato già lavorato con Shawn per il video di Wonder.

“Spero che questa canzone faccia sentire le persone libere, libere dai pesi della vita, almeno per un momento” ha detto Shawn Mendes. “L’ispirazione è arrivata da una lunga pausa e da una vacanza con le persone che amo. La mia parte preferita nel processo creativo è stata l’opportunità di lavorare in studio con Tainy. È stata un’esperienza speciale connettermi con lui che è un artista incredibile e un produttore fantastico”.