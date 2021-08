MTV VMA 2021: Doja Cat presentatrice dello show

La superstar Doja Cat non soltanto si esibirà agli MTV VMAs del 2021. La rapper è pronta a fare il suo debutto come presentatrice, in diretta dal Barclays Center.

Questa giovane e straordinaria artista, nel 2020 si è esibita in un epico mash-up di Say So & Like That, aggiudicandosi il suo primissimo Moon Person per PUSH Best New Artist. Quest’anno, è pronta ad alzare l’asticella ancora più in alto come host e performer.

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre a partire dalle 00.30 con il Pre Show e dalle 2.00 con il Live Show. Lo show andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Lunedì 13 settembre lo show sarà nuovamente disponibile su MTV dalle 21.10 in versione sottotitolata.

Che cosa sappiamo sugli MTV VMA 2021

MTV ha annunciato il ritorno dei VMA a New York City con esibizioni epiche dei più grandi nomi della musica e riunirà i fan di tutto il mondo per celebrare il ritorno dell’intrattenimento dal vivo.

Performer: Chloe, Doja Cat, Shawn Mendes, Twenty-one pilots, Camila Cabello, Lil Nas X, LORDE, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo e Foo Fighters.

Global Icon Award: I leggendari Foo Fighters riceveranno il primo MTV VMAs Global Icon Award. La band si esibirà segnando il ritorno sul palco dei “VMAs” per la prima volta dal 2007.

Nomination: Justin Bieber (7) e Megan Thee Stallion (6) guidano le nomination di quest’anno. Seguono Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X e Olivia Rodrigo (5 ciascuno).

Votazione: i fan possono votare i loro artisti preferiti in 14 categorie visitando vma.mtv.com fino a venerdì 3 settembre 2021. Le nomination per le categorie social tra cui Best Group e Song of Summer saranno annunciate in un secondo momento.

L’esibizione di Doja Cat agli MTV VMA 2020