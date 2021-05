2021 MTV Movie & TV Awards: ecco tutti i vincitori

Come anticipato, stanotte sono andati i onda i 2021 MTV Movie & TV Awards che hanno visto protagonisti alcuni dei film e delle serie della stagione passata.

Tra i vincitori speciali anche Scarlett Johansson e Sacha Baron Cohen, i quali hanno vinto rispettivamente il premio MTV Generation Award 2021 e il premio MTV Comedic Genius Award 2021.

Questa la lista completa dei vincitori dei 2021 MTV Movie & TV Awards:

Miglior film

Tua per sempre

Miglior serie

WandaVision

Miglior performance in un film

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Migliore performance in una serie

Elizabeth Olsen – WandaVision



Miglior eroe

Anthony Mackie – The Falcon and the Winter Soldier

Miglior bacio

Chase Stokes & Madelyn Cline – Outer Banks

Migliore performance comica

Leslie Jones – Il principe cerca figlio



Miglior villain

Kathryn Hahn – WandaVision

Performance rivelazione

Regé-Jean Page – Bridgerton

Miglior momento musicale

Edge of Great da Julie and the Phantoms



Migliore combattimento

WandaVision – Wanda vs. Agath

Performance più spaventosa

Victoria Pedretti – The Haunting of Bly Manor

Migliore coppia

The Falcon and the Winter Soldier – Falcon (Anthony Mackie) & Winter Soldier (Sebastian Stan)



MTV Generation Award

Scarlett Johansson

Comedic Genius Award

Sacha Baron Cohen

La seconda parte della premiazione di quest’anno

Vi ricordiamo che stanotte andrà in onda la seconda parte della premiazione MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED, una sezione appositamente dedicata ai reality. A condurla ci sarà Nikki Glaser.

Come per i 2021 MTV Movie & TV Awards anche i Movie & TV Awards: UNSCRIPTED portanno essere guardati diretta.



<br />

<iframe src=”https://www.awin1.com/cawshow.php?v=9535&s=2837000&q=392159&r=722559&iframe=1″ width=”336″ height=”280″ frameborder=”0″ border=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″></iframe><br />



Gli “Movie & TV Awards: UNSCRIPTED” del 2021 potranno essere seguiti in lingua originale, alle 3.00 del mattino di martedì 18 maggio: il tutto ovviamente sui canali MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW, qui sopra trovate il link per iscrivervi) e su MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky).