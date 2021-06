Gli MTV VMA 2021 si terranno a New York il 12 settembre

MTV ha annunciato oggi il ritorno dei VMA a New York City in diretta domenica 12 settembre dal Barclays Center. Lo show del 2021 proporrà esibizioni epiche dei più grandi nomi della musica e riunirà i fan di tutto il mondo per celebrare il ritorno dell’intrattenimento dal vivo.

La salute e la sicurezza di artisti, fan, personale e partner rimangono la priorità numero uno e MTV e Barclays Center stanno lavorando a stretto contatto con i funzionari statali e locali per implementare le migliori pratiche al fine di riunire in sicurezza gli appassionati di musica di tutto il mondo.

MTV sta collaborando con 9/11 Day, l’organizzazione no profit che ha instituito e guida la September 11 National Day of Service and Remembrance, riconosciuta a livello federale. L’associazione organizza una serie di attività la settimana che precede i VMA e che promuove la consapevolezza e l’azione positiva in ricordo del 20° anniversario dell’11 settembre.

L’alleanza tra MTV e i membri della comunità dell’11 settembre che risale a quasi 20 anni fa al Concerto per New York City vuole promuovere la partecipazione a diversi atti di beneficenza in tutto il paese l’11 settembre per onorare le vite perse, i feriti e coloro che si sono entrati in servizio in risposta agli attacchi.

Ulteriori dettagli saranno annunciati in prossimità dello show. commenta con #VMAs.

I VMA andranno in onda sui canali lineari e sulle piattaforme digitali in più di 175 paesi e territori raggiungendo quasi 400 milioni di famiglie in quasi 30 lingue diverse.

Gli sponsor ufficiali degli MTV VMA 2021 sono: Coors Light, EXTRA® Gum e Toyota Motor North America. In Italia saranno in onda su MTV (e in streaming su NOW) e MTV Music.