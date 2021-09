MTV VMA 2021: Justin Bieber torna a esibirsi dopo 6 anni

La superstar Justin Bieber si esibirà agli MTV VMAs del 2021. L’artista canadese si esibirà, in diretta dal Barclays Center di New York, e si tratterà di un ritorno dopo 6 lunghi anni.

L’ultima volta che Justin è stato tra i performer, in effetti, è stato nel 2015 con una memorabile esibizione sulle note di What do you mean. Il cantante è, tra l’altro, uno degli artisti con più nomination in assoluto, tra cui quelle più ambite: Video of the Year, Artist of the Year e Best Pop.

In Italia, vi ricordiamo, l’evento sarà trasmesso in diretta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre su MTV e su MTV Music.In attesa della permorfance, inoltre, Justin ha sicuramente altri motivi di cui essere orgoglioso.

Attualmente è infatti l’artista più ascoltato su Spotify, con 83,3 milioni di stream nell’ultimo mese. Il cantante ha così strappato il primato a un’amatissima collega: il precedente record su Spotify era di Ariana Grande, con 82 milioni di ascolti mensili.

Che cosa sappiamo sugli MTV VMA 2021

Performer: Chloe, Doja Cat, Shawn Mendes, Twenty-one pilots, Camila Cabello, Lil Nas X, LORDE, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Foo Fighters e Justin Bieber

Global Icon Award: I leggendari Foo Fighters riceveranno il primo MTV VMAs Global Icon Award. La band si esibirà segnando il ritorno sul palco dei “VMAs” per la prima volta dal 2007.

Nomination: Justin Bieber (7) e Megan Thee Stallion (6) guidano le nomination di quest’anno. Seguono Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X e Olivia Rodrigo (5 ciascuno).

Votazione: i fan possono votare i loro artisti preferiti in 14 categorie su sito ufficiale fino a venerdì 3 settembre 2021. Le nomination per le categorie social tra cui Best Group e Song of Summer saranno annunciate in un secondo momento.

L’esibizione di Justin Bieber agli MTV VMA 2015