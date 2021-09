MTV VMA 2021: Justin Bieber canta Stay (VIDEO)

Ieri notte il grande show degli MTV VMA 2021 è andato in scena al Barclays Center di New York. Condotto da Doja Cat, la line-up di quest’anno è stata davvero spettacolare, con attesissimi ritorni come quello di Justin Bieber e altrettanto attesi debutti come quello di Olivia Rodrigo.

Sono tornati, dunque, sul palco degli MTV VMA: Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Justin Bieber, Doja Cat, Twenty One Pilots, Foo Fighters, Ed Sheeran e Normani.



Per altri artisti è stata invece la prima volta sul palco principale dei VMAs. Come nel caso, appunto, di Olivia Rodrigo, ma anche di Machine Gun Kelly e Chlöe Bailey!

Ecco il video della performance di Justin Bieber con Stay

Justin Bieber ha portato agli MTV VMA 2021 il suo singolo Stay. Si tratta del brano uscito lo scorso luglio che ci ha tenuto compagnia tutta l’estate, in collaborazione con il giovane artista australiano The Kid Laroi.

Prima di Stay, The Kid era salito alla ribalta grazie al brano Without you che ha riscosso un enorme successo soprattutto su TikTok.

Justin Bieber era invece reduce dalla pubblicazione di Peaches, estratto dall’album Justice, realizzato in collaborazione con Daniel Caesar.

Ieri notte, Justin Bieber non soltanto è stato protagonista di un’epica esibizione. Durante lo show è stato anche eletto Artist of the Year e ha vinto inoltre Best Pop. Il secondo dei due premi, tra l’altro uno dei più ambiti agli MTV VMA, è stato portato a casa dall’artista canadese proprio con Peaches.

Olivia Rodrigo, invece, ha incassato altri due Moonperson tra i più prestigiosi, ovvero Song of the Year e Best New Artist, oltre che Push Performance of the Year.