MTV VMA 2021: Ed Sheeran canta Shivers (VIDEO)

Ieri notte il grande show degli MTV VMA 2021 è andato in scena al Barclays Center di New York. Condotto da Doja Cat, la line-up di quest’anno è stata davvero spettacolare, con attesissimi ritorni come quello di Ed Sheeran e altrettanto attesi debutti come quello di Olivia Rodrigo.

Sono tornati, dunque, sul palco degli MTV VMA: Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Justin Bieber, Doja Cat, Twenty One Pilots, Foo Fighters, Ed Sheeran e Normani.



Per altri artisti è stata invece la prima volta sul palco principale dei VMAs. Come nel caso, appunto, di Olivia Rodrigo, ma anche di Machine Gun Kelly e Chlöe Bailey!

Ecco il video della performance di Ed Sheeran con Shivers

Ed Sheeran ha portato agli MTV VMA 2021 il suo nuovo singolo Shivers uscito appena venerdì scorso. Ed ha colto quest’occasione per presentare il nuovo estratto dal suo prossimo album, Equals.

Il cantautore ha introdotto con queste parole su Instagram il suo nuovo brano, successore della precedente Bad Habits, anch’essa portata sul palco del Barclays Center.:

“Ho scritto questo brano appena concluso il tour di Divide in una fattoria in affitto nel Suffolk , dove avevamo allestito uno studio per un paio di settimane per vedere cosa sarebbe successo. La canzone è stata scritta in 3 giorni, il che è molto diverso da come faccio di solito, ma ho sentito che era troppo speciale per sbagliare. Originariamente doveva essere il primo singolo, ma non avrei visto un mondo in cui esistesse Bad Habits se non fosse uscita in estate. “Shivers” era decisamente più autunnale.