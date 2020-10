Justin Bieber: Lonely è il nuovo singolo con Benny Blanco

Justin Bieber ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo! Via Instagram, l’artista canadese ha deciso di condividere con i fan la bella notizia, lasciando lo swipe al pre-order di questo nuovo pezzo. La canzone in questione si intitolerà Lonely, uscirà il 16 ottobre e sarà in collaborazione con Benny Blanco.

Ecco cosa sappiamo di Lonely di Justin Bieber e Benny Blanco

La prima volta che Justin Bieber ha anticipato l’arrivo di Lonely è stato con un breve video pubblicato sui social nel quale lo vedevamo insieme a Benny Blanco e al collega Lil Dicky. Quest’ultimo, come ricorderete, è il rapper che ha dato vita all’originale e divertente brano ecologista Earth.

In base alla foto pubblicata da Justin, sembrerebbe che questa Lonely sarà accompagnata anche da un video ufficiale. Nella clip ci dovrebbe essere Jacob Tremblay come protagonista. Stiamo parlando del giovanissimo attore protagonista dei film Room e Wonder.

Lonely, a quanto pare, non sarà un singolo di Justin Bieber, ma di Benny Blanco. Justin sarà insomma il featured artist che presterà la voce al produttore.

L’artista canadese, come saprete, ha intenzione di pubblicare il suo sesto album di carriera già entro la fine del 2020. Justin ha di recente pubblicato il primo estratto di questo nuovo progetto, intitolato Holy. La canzone, un pezzo di ispirazione cristiana, è un brano in collaborazione con Chance the rapper.

Justin Bieber, inoltre, avrebbe a brevissimo intenzione di pubblicare un pezzo in collaborazione con il collega Shawn Mendes. Si fanno infatti sempre più insistenti le voci secondo cui Justin sarebbe sul punto di pubblicare il pezzo Monster, contenuto in Wonder, il nuovo disco di Shawn.

