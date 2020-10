Freschi del successo del loro recente concerto Map of the soul OnE. i BTS si prendono un’altra enorme soddisfazione. I ragazzi hanno infatti piazzato un nuovo singolo in vetta alla classifica Billboard statunitense. Stiamo parlando del remix di Savage Love di Jason Derulo, a sua volta rivisitazione del pezzo Laxed (Siren Beat) di JAWSH 685!

Clicca qui per comprare Savage Love remix!





La canzone,come saprete, è diventata un vero e proprio fenomeno virale su TikTok. Sulla piattaforma social, fra l’altro, i BTS avevano condiviso il primo teaser del pezzo.

Abbonati a Disney Plus! Clicca qui!



Ad una sola settimana dall’uscita, infatti, Savage Love remix dei BTS è già primo in classifica USA, ma le sorprese non sono certo finite qui! I BTS, ormai amatissimi anche oltre oceano, sono infatti in seconda posizione con Dynamite! Il primo singolo estratto dal loro nuovo tanto atteso disco BE resta insomma solidamente in top 3. Si tratta, questo, di un risultato davvero molto importante: era da almeno dieci anni che una band non piazzava due singoli alla prima e alla seconda posizione della Billboard Chart!

Ecco la top 10 completa della classifica Billboard dei singoli con i BTS in testa!

Scopri tutte le offerte su LaFeltrinelli.it



1 Savage Love (Laxed Siren Beat) – Jawsh 685 x Jason Derulo e BTS

2. Dynamite – BTS

3. WAP – Cardi B Feat. Megan Thee Stallion

4. Mood 24Goldn feat. iann dior

5. Laugh now cry later – Drake feat. Lil Durk

6. Blinding Lights – The Weeknd

7. Rockstar – Dababy feat. Rody Ricch

8. I hope – Gabby Barrett feat. Charlie Puth

9. Runnin – 21 Savage & Metro Boomin

10. Mr Right now – 21 Savage & Metro Boomin & Drake

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Questo importante traguardo, fra l’altro, coincide con il compleanno di Jimin, che quest’oggi, 13 ottobre, compie 25 anni! Tantissimi auguri, è decisamente un gran bel regalo!

Cerca il tuo viaggio economico in autobus con Flixbus.it