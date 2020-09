Banksy è in realtà Neil Buchanan di Art Attack? Ecco l’incredibile teoria

Chi è Banksy? É una domanda che ad oggi, dopo tanti anni, ancora non ha una risposta certa. L’identità del misterioso artista (o forse del collettivo di artisti) per il momento non è stata svelata. Eppure, da anni circolano a riguardo le teorie fra le più disparate. Fra queste, che ci crediate o meno, ce n’è persino una, nata sul web nelle ultime ore, che vorrebbe il simpatico Neil Buchanan come reale autore delle sue opere.

Avete letto bene. I più nostalgici di Disney Channel fra di voi si ricorderanno di Neil Buchanan (per molti semplicemente “Neil”) come l’artista dietro gli incredibili “attacchi d’arte” di Art Attack. Neil, nato a Merseyside nel 1961, era in realtà la versione inglese del nostro Giovanni Mucciaccia.

Qui sotto potete recuperare una delle sue incredibili opere d’arte.

La teoria, davvero intrigante, è nata su Twitter pochissime ore fa proposta da un utente, tal Scousman. Qui sotto trovate il tweet da cui tutto è partito.

Just heard that it’s rumoured Neil Buchanan is Banksy. If true, it’s the funniest shit ever. Aintree’s finest.

He’s a musician and art has followed in the cities of shows he’s done allegedly.

This is straight in the believe without question category . pic.twitter.com/LWU48wGekR

— Scouseman (@ScouseMan_) September 4, 2020