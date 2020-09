Gossip Girl reboot: Le riprese e la produzione inizieranno a ottobre!

Il reboot di Gossip Girl è uno dei progetti più attesi dal pubblico (scopri i primi dettagli qui). Come già vi avevamo raccontato l’uscita, inizialmente prevista per quest’anno, ha subito uno slittamento. Il lock-down e le misure di sicurezza per il Coronavirus hanno rallentato il set e la produzione. Ora però tutto sembra pronto per iniziare. Quando? Il prossimo mese.

Infatti, come leggiamo su Variety, un portavoce della Warner Bros avrebbe annunciato l’inizio della produzione entro la fine del mese. Ann Sarnoff (capo di WarnerMedia Studios e Networks Group) ha confermato che le riprese inizieranno il prossimo mese tra Los Angeles, Vancouver e New York. Non abbiamo ovviamente ancora una data ufficiale per l’uscita ma una buona notizia è sapere che il progetto inizierà. Sappiamo anche che il reboot conterà 10 episodi.

La trama rispecchierà molto il mondo contemporaneo, aveva detto Safran allo scorso Vulture Fest di Los Angeles qualche mese fa. Da dove arrivano ricchezza e privilegi e come gestirli. La cosa che non posso dirvi è che ci sarà un colpo di scena e tutti ne saranno toccati. Rispetto alla serie originale ha poi raccontato che i nuovi episodi daranno più importanza alle tematiche gay e alle differenze etniche.

La protagonista del reboot di Gossip Girl sarà Emily Alyn Lind e avrà il ruolo di Audrey questo già ve lo avevamo anticipato. Nel cast ci sono anche Whitney Peak che abbiamo già conosciuto ne Le terrificanti avventure di Sabrina. Gli altri tre nomi sono Johnathan Fernandez (Lethal Weapon), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists) e Jason Gotay (NY City Center’s revival of Evita). I dettagli sui loro personaggi rimangono ancora un mistero ma almeno abbiamo dato qualche volto ai nuovi protagonisti. Inoltre, Kristen Bell (Veronica Mars) tornerà nel ruolo di voce narrante come già nella serie originale.