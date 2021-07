La Sirenetta: Halle Bailey pubblica la foto della fine delle riprese

Dopo essersi spostate a casa nostra, nella meravigliosa Sardegna, le riprese de La Sirenetta sono giunte a termine. Ce lo fa sapere Halle Bailey aka Ariel con una bellissima foto, a sua volta accompagnata da una didascalia che cerca di riassumere la sua emozionante avventura.

E così.. anche questa è fatta ❤️dopo aver fatto l’audizione per questo film quando avevo 18 anni e stavo per compierne 19, fino a ora finendo le riprese durante una pandemia quando ne ho 21 di anni.. finalmente ce l’abbiamo fatta…💖mi sento così grata di aver vissuto questo film in tutta la sua gloria.. è stata l’esperienza più dura che abbia mai vissuto, stare lontano da tutto e da tutti, sentire il dubbio su se stessi/la solitudine, ma anche sentire la libertà e la perseveranza che ho raggiunto.

Questa esperienza mi ha reso molto più forte di quanto avessi mai pensato di poter essere. Sono così grata di avere persone così adorabili e talentuose nel cast come @jonahhauerking che sarà mio amico per infinite vite, @jacobtremblay di cui sono così orgogliosa e leggende come @bardemantarctic @melissamccarthy @awkwafina @daveeddiggs che sono maestri del loro mestiere ma sono stati così accoglienti e aperti nei confronti della piccola vecchia me… così come il resto del bellissimo cast e della troupe. Non vedo l’ora che il tempo corra in modo che tutti voi possiate guardare questo film perché è stato realizzato con tanto amore (più sangue sudore e lacrime) LOL grazie Sardegna per un finale meraviglioso!!! Baci baci.