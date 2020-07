Madelaine Petsch manda un messaggio a Vanessa Morgan dopo il divorzio

Madelaine Petsch e Vanessa Morgan danno vita ad una delle coppie più epiche di Riverdale, ma le due attrici nella vita reale sono anche migliori amiche. E quando un’amica vive un momento di difficoltà, la sua BFF corre in soccorso. Come vi abbiamo raccontato qui, qualche giorno fa siamo rimasti sotto shock dopo aver scoperto che il marito di Vanessa, Michael Kopech, ha chiesto il divorzio dopo poco meno di sei mesi di matrimonio, ma soprattutto dopo che l’attrice aveva annunciato di essere incinta.

La notizia del divorzio ha colto tutti i fan di sorpresa e sul web sono arrivati tanti messaggi di sostegno per l’attrice, ma quello che tutti hanno notato è stato quello della sua migliore amica. Madelaine Petsch ha pubblicato una storia nella quale ha condiviso un edit di una fanpage ed ha commentato “Saremo i genitori migliori“. In questo modo l’attrice ha confermato a tutti che sarà vicina alla sua amica ed al suo bambino in questo periodo difficile.

Nemmeno Madelaine Petsch ha avuto molta fortuna in amore ultimamente, l’attrice di Riverdale e il suo fidanzato Travis Mills si sono lasciati a Febbraio 2020, infatti, dopo tre anni di relazione. Secondo le fonti di Us Weekly, l’attrice avrebbe portato via le sue cose dall’appartamento di Los Angeles in cui viveva con il suo ex; i due erano spesso lontani, perché Madalaine doveva girare Riverdale a Vancouver, in Canada.

L’amicizia di Vanessa Morgan e Madelaine Petsch:

Vanessa Morgan e Madelaine Petsch sono diventate migliori amiche ancora prima di iniziare a lavorare insieme a Riverdale; le due infatti si sono conosciute durante i provini della serie, per la quale la seconda ha ottenuto il ruolo di Cheryl. La loro amicizia è continuata nonostante Vanessa non fosse stata presa, ma dopo un anno si sono ritrovate insieme sul set quando ha ottenuto la parte di Toni Topez.

Lavorando insieme il loro rapporto è diventato sempre più forte e siamo sicuri che adesso riusciranno a sostenersi in questo periodo così complicato.