Dopo Samsung, i BTS tornano a collabora con un nuovo importante marchio, questa volta automobilistico. Nelle scorse ore la band k-pop più amata e seguita al mondo ha infatti pubblicato il video ufficiale di un nuovo singolo intitolato IONIQ: I’m on it il collaborazione con il brand.

La clip della canzone rappresenta dunque uno speciale spot promozionale di Hyundai, pronta a lanciare nel mercato un nuovo modello di automobile, la Hyundai IONIQ.

Qui sotto trovate il video ufficiale di IONIQ: I’m on it dei BTS per Hyundai e il testo e la traduzione della canzone!

IONIQ x BTS - IONIQ: I'm on it Official M/V

Testo

[Intro: Jungkook] IONIQ (x 6) [Verse 1: V, Jungkook] When I look into your eyesAll I see is you filling my mind새로운 만남들은 나를 충전해Thought I bump into somethingNew possibility어떤 날 발견할지 두근대 [Verse 2: RM, Jin] Full energy, higher esteemBetter focus on what’s charging me가끔 길을 잃을 때면 (I got you)영혼의 지돌 따라가쉼 없이 달려가다네가 지칠 땐내가 네 휴식이 되어 줄게[Chorus: Jungkook & Jimin] I’m on it, chasing my chance (On it, on it)IONIQ, takes me there (There, there)내가 원하는 건 simple멀리 보단 늘 함께 가고 싶어Show you the way

IONIQ (x6)

(IONIQ)

[Verse 3: SUGA, Jimin] (Yeah) I see a sign saying “slow it down”

I’ve pushed myself too hard

몰아 세우기보단

나아갈 힘을 줄래 (Cheer up)

When we’re together

I get my energy

The memory, it makes me go again

[Verse 4: j-hope, Jin] 실바람 소리가 들려와그 위에 내 목소릴 실어 난새로운 음악(이야기)으로 만들어 가Make it loud, make it right거의 다 왔어Where I am heading forIt’s finally one step away [Chorus: Jungkook, Jimin, Jin & V] I’m on it, chasing my chance (On it, on it)IONIQ, takes me there (There, there)내가 원하는 건 simple멀리 보단 늘 함께 가고 싶어Show you the wayIONIQ (X6)

IONIQ

Traduzione

IONIQ (X6)

(IONIQ)

quando guardo nei tuoi occhi

tutto quello che vedo sei tu che mi riempi la testa

nuovi incontri mi caricano

pensavo di essere inciampato in qualcosa

nuova possibilità

io non vedo l’ora che arrivi un nuovo giorno (oh oh oh)

piena energia, stima più alta

una concentrazione migliore su quello che mi sta caricando

a volte quando sono perso (ti ho)

io cerco la Mappa dell’Anima

quando tu corri a perdifiato

e tiri fuori la tua energia

io ti caricherò

ci sono, sto rincorrendo la mia fortuna (ci sono, ci sono)

IONIQ, mi porta lì (lì, lì)

quello che voglio è semplice

correre insieme piuttosto che distante

mostrami la via

IONIQ (X6)

(IONIQ)

(yeah) vedo un segnale che dice “rallenta”

ho spinto i miei limiti troppo oltre

non farmi impazzire

ma portami verso il futuro (rallegrati)

quando siamo insieme

io ottengo la mia energia

il ricordo, mi fa andare avanti ancora

io sento il soffio del vento

io mescolo la mia voce con esso

e scrivo una nuova canzone (storia)

fallo sentire forte, fallo nel modo giusto

ci siamo quasi

dove mi sto dirigendo

è finalmente ad un solo passo

ci sono, sto rincorrendo la mia fortuna (ci sono, ci sono)

IONIQ, mi porta lì (lì, lì)

quello che voglio è semplice

correre insieme piuttosto che distante

mostrami la via

IONIQ (X6)

(IONIQ)