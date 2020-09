BTS: Dynamite prima nella classifica Billboard, tutte le reazioni!

Su Ginger Generation ve l’avevamo raccontato in questa occasione. I BTS, nei giorni scorsi, sono riusciti a realizzare uno dei loro più grandi sogni. La band k-pop ha infatti debuttato direttamente alla numero uno della Billboard Hot 100 Chart, un traguardo importantissimo e simbolico di cui andiamo super fieri!

Non era infatti mai successo prima che una k-pop band riuscisse a fare il suo debutto dritta in vetta nella classifica statunitense. I BTS hanno così battuto un altro primato, l’ennesimo della loro carriera. Un record che ovviamente non è certo passato inosservato!

Tutto ci saremmo aspettati tranne che vedere un tweet dal presidente della Korea del Sud in persona! Moon Jae-In, alla luce di questo incredibile risultato, si è sentito in dovere di congratularsi con i ragazzi. I BTS, infatti, si sono trasformati in un vero e proprio orgoglio a livello mondiale per il paese asiatico!

BTS has achieved its first No. 1 on the Billboard Hot 100 songs chart, writing a new chapter in K-pop history as the first Korean band to do so. After having topped the Billboard 200 main album chart four times, they have now reached No. 1 on both charts.

— 문재인 (@moonriver365) September 1, 2020