Amici 21: Michele Bravi regala un inedito ad Alex

Michele Bravi ha regalato una sua, meravigliosa, canzone ad Alex, uno dei ragazzi che parteciperanno al serale di Amici 21.

Il brano è stato scritto dal cantautore circa cinque anni fa e tuttora si tratta di un inedito che l’artista ha custodito in un cassetto del suo cuore, in attesa che potesse trovare una chance attraverso la voce di qualcun altro.

“Questa è una canzone che pensavo che la mia voce non poteva riuscire a cantare bene. Tu hai una tipologia di timbrica molto diretta, molto cristallina, ho visto in te la possibilità di dare voce a quelle cose”, confessa Michele in sala prove dove si trova insieme a Lorella Cuccarini per parlare proprio con Alex.

“Questa canzone nasce da una storia d’amore che stavo vivendo. La frase ‘Non si può chiedere permesso per entrare nella vita degli altri, era una riflessione generazionale’. Ci manteniamo spesso un passo indietro, ci mettiamo così tanto in posizione d’ascolto che non riusciamo a parlare: con quella frase volevo ricordare a me stesso che non si può chiedere sempre il permesso. Questa canzone è un invito che ti faccio a cantare le tue canzoni e a buttarti completamente nella tua musica“, aggiunge.

Subito dopo aver ascoltato il racconto di Michele Bravi e il significato della canzone, Alex canta dunque il brano che s’intitola Senza chiedere permesso e su cui ha già cominciato a lavorare.

“Sarà bellissima”, esclama convinta Lorella Cuccarini prima che Alex esca, felice, dalla sala.

Non vediamo l’ora di poterla ascoltare nella sua interezza!

Alex canta per la prima volta “Senza chiedere permesso” di fronte a Michele Bravi e la prof Cuccarini 🎶 #Amici21 pic.twitter.com/5FWCrJLDKQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 8, 2022

Secondo voi questa canzone è adatta ad Alex?