Michele Bravi – Zodiaco: audio, testo e significato

Fuori ora su tutte le piattaforme digitali e in radio Zodiaco, il nuovo singolo di Michele Bravi. Il brano è scritto da Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione.

Il mondo astrologico, nella sua accezione più popolare, è uno spunto d’ironia e sarcasmo. Un’occasione per guardare oltre le nuvole e scoprirsi capaci di ridere. Zodiaco è un uptempo consapevolmente leggero che permette all’ascoltatore di immergersi, già dalle prime note, nel mood spensierato caratteristico del periodo estivo. L’artista, attraverso l’immaginario dei segni zodiacali e delle costellazioni, racconta un amore che non ha paura di vivere, anche senza il favore delle stelle. La connessione tra quello che succede in cielo e quello che succede in terra è un mistero antico. L’uomo per convenzione e forse necessità ha diviso il cielo in 12 parti, ognuna di queste parti tesa a raccontare una costellazione, principalmente una costellazione di animali (toro, ariete, pesci…). Da qui ZODIACO, il percorso degli animali intorno al cielo.

Domenica 29 maggio si concluderà il tour primaverile di Michele Bravi Live a Teatro, prodotto da Vivo Concerti, con un tutto esaurito all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Testo Zodiaco di Michele Bravi

Non servono parole

Forse siamo solo confusi

Stasera sto leggero a cena

Solo gamberi crudi

Ti immagino cadere nel mare di Filicudi

Dovremmo essere nudi

Ma perché non mi aiuti

Se vedo te… negli altri

E non riesco a spiegarmi il motivo

E quando tu mi guardi

Sotto gli occhiali ho una faccia da divo che ha perso il cachet

Attore senza fortuna

De Niro giù al bar

Resto qui con gli amici miei

Complicazioni nessuna prima di te

E l’ho capito in un attimo

Anche le stelle si sbagliano

Avevo solo paura di perdermi senza di te

Ma di amarti no

E tra le luci che ballano

Ti cerco nello zodiaco

In una costellazione gridare il tuo nome

Tra mille illusioni, tra mille persone

Sotto un segno di terra o di fuoco

dove sei?

Sto cercando i tuoi occhi

Nel cielo blu display

E l’ho capito in un attimo

Anche le stelle si sbagliano

Avevo solo paura solo di perdermi senza di te

Ma di amarti no

Di amarti no

Non servono parole noi non siamo due sconosciuti

Di correre nel mondo anche restando con gli occhi chiusi

E vedo te negli altri

Tra chi fa un tuffo dall’alto

E chi aspetta davanti a un caffè

Io prendo un altro Campari

Non leggo i giornali

Sto qui tra i pensieri miei

Complicazioni nessuna prima di te

E l’ho capito in un attimo

Anche le stelle si sbagliano

Avevo solo paura solo di perdermi senza di te

Ma di amarti no

E tra le luci che ballano

Ti cerco nello zodiaco

In una costellazione gridare il tuo nome

Tra mille illusioni, tra mille persone

Sotto un segno di terra o di fuoco dove sei?

Sto cercando i tuoi occhi

Nel cielo blu display

E l’ho capito in un attimo

Anche le stelle si sbagliano

Avevo solo paura solo di perdermi senza di te

Ma di amarti no

Di amarti no

Di amarti no

Di amarti no

Di amarti no

Avevo solo paura

Complicazioni nessuna prima di te

Sotto un segno di terra o di fuoco dove sei?

Sto cercando i tuoi occhi

Nei cielo blu display

E l’ho capito in un attimo

Anche le stelle si sbagliano

Avevo solo paura solo di perdermi senza di te

Ma di amarti no

Di amarti no

Di amarti no