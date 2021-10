Michele Bravi: Cronaca di un tempo incerto è il nuovo singolo

Michele Bravi chiude il cerchio iniziato con l’album La Geografia del Buio pubblicando Cronaca di un tempo incerto. La canzone sarà disponibile su tutti i digital store e piattaforme streaming a partire dalla mezzanotte di venerdì 22 ottobre. Da lunedì 25 ottobre (ore 14.00) il cortometraggio sarà disponibile su YouTube.

Il video del brano, scritto da Michele insieme a Federica Abbate e Francesco “Katoo” Cattiti, verrà presentato in anteprima ad Alice nella Città venerdì 22 ottobre. Si tratta della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata alle nuove generazioni.

Il corto, sceneggiato da Michele Bravi e Nicola Sorcinelli, ha come protagonisti Michele stesso e l’attore Sergio Albelli. A questo link è possibile acquistare i biglietti.

“Cronaca di un tempo incerto chiude il racconto de La geografia del buio. Si tratta di un progetto artistico dove la parentesi musicale abbraccia la forma del cortometraggio cinematografico“, ha spiegato Michele.

Il significato di Cronaca di un tempo incerto di Michele Bravi

A chiusura di un disco che ha definito il mio percorso musicale degli ultimi anni, ‘Cronaca di un tempo incerto’ è la narrazione desolata di un mondo sul margine estremo dell’indeterminatezza. Il percorso nel buio si chiude con il tentativo ultimo di cercare e portare in salvo dall’oscurità qualcosa che non si sia scheggiato, che sia rimasto intero. Sono tanto orgoglioso di vedere come la creatività musicale possa rompere gli argini ed entrare nel mondo del cinema con un progetto delicato e allo stesso tempo umanamente violento. È importante, ora più che mai, poter sostenere il mondo dello spettacolo nel suo insieme. C’è bisogno di pubblico nelle sale e c’è bisogno di musica come mai prima. ‘Cronaca di un tempo incerto’ è l’occasione perfetta per me e per il mio pubblico di celebrare la forza della ripartenza.