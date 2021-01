Insediamento Joe Biden: scopriamo insieme tutti gli ospiti della manifestazione!

Il prossimom 20 gennaio gli Stati Uniti d’America accoglieranno in forma ufficiale e con una solenne cerimonia un nuovo presidente. Dopo gli ultimi 4 anni (piuttosto bui, soprattutto gli ultimi mesi) della presidenza di Donald Trump, Joe Biden si insedierà come nuovo capo dello stato più potente del mondo. All’evento parteciperanno molti dei nostri artisti e vip preferiti! Fra di loro troviamo anche Lady Gaga e Demi Lovato!

Lady Gaga, Demi Lovato e tutti gli ospiti dell’insediamento di Joe Biden

Come da tradizione, l’Inauguration Day vedrà un’artista esibirsi sulle note dell’inno americano, un po’ come accade prima del Super Bowl. Ad avere l’onore sarà Lady Gaga! La cantante statunitense, come forse saprete, è da sempre una fervente sostenitrice di Joe Biden e della sua vice, la carismatica Kamala Harris.

Ad avere confermato la sua presenza è stata inoltre Demi Lovato. Demi, proprio di recente, si è detta pronta a fare della sua musica anche uno strumento politico e utile a cambiare la società. In tempi non sospetti, per esempio, Demi si è schierata a favore del movimento Black Lives Matter e si è aggiunga alla lista di celebrità che hanno richiesto l’impeachment di Trunp.

La lista degli ospiti presenti all’insediamento di Joe Biden, ovviamente, non finiscono certo qui.

A questa importante giornata hanno confermato la loro presenza tra gli altri anche Jennifer Lopez, la poetessa e attivista afroamericana Amanda Gorman, John Legend, Justin Timberlake, Bruce Springsteen e i Foo Fighters.

A presentare l’evento (in tv la trasmissione si intitolerà Celebrating America e sarà trasmesso da tutti i principali network) sarà l’attore Tom Hanks. Insieme a lui anche Eva Longoria e Kerry Washington, che daranno voce ad alcuni giovani ambiziosi americani che “hanno fatto la differenza” per il loro paese.