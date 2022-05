Unlockdown 2: I personaggi della serie

I protagonisti di Unlockdown sono finalmente tornati con Unlockdown 2: una serie tutta nuova in cui, a distanza di un anno, i ragazzi si incontrano per avventure tutte nuove che permetteranno loro di crescere e di mettersi alla prova sia con sé stessi che con gli altri.

In Unlockdown 2 rivedremo Martha, Jack, Sam, Leo e Michelle ma anche la new entry Tommy, il fidanzato di Leo, e il nonno di Sam. A interpretarli ci sono sempre Sebastiano Fighera, Margherita Rebeggiani, Emma Dalla, Riccardo Antonaci, Alessandro Notari oltre a Francesco Mura.

L’appuntamento è sempre su DeAKids, canale 601 di Sky, dal 29 aprile ogni venerdì alle ore 19.50.

I personaggi della serie

Jack

Il bravo ragazzo per eccellenza: non ama stare al centro dell’attenzione e, a seguito dell’esperienza in lockdown, capisce che Martha è la persona con cui vuole condividere la sua quotidianità. Eppure sembra che il loro idillio si sia improvvisamente spezzato…

Martha

Twitch girl dai capelli colorati, Martha è dolce quanto introversa. Un lato del suo carattere che la porta a sembrare schiva anche se in realtà non è così. Rivedrà i suoi amici a un anno dal lockdown rivelando che la relazione tra lei e Jack è finita, eppure pare che nessuno riesca a capirla bene quanto lui.

Michelle

Da sempre grande amica di Leo è la perfettina del gruppo. Battagliera e popolare, sa tuttavia come farsi amare e cercherà di fare qualunque cosa per trascorrere un’estate indimenticabile insieme ai suoi amici nonostante qualche dissapore nel gruppo.

Sam

Alternativo dal cuore d’oro, Sam è il cuore sensibile del gruppo. Fan sfegatato della band Ravenskin, il ragazzo decide di invitare i suoi amici del lockdown nella casa sul lago del nonno per trascorrere insieme una bellissima estate.

Leo

Sportivo, energetico e sempre desideroso di andare a vivere qualche avventura, Leo dovrà affrontare una prova importante dal momento che non ha ancora rivelato alla sua famiglia della sua relazione con Tommy,

Tommy

Tommy è il fidanzato di Leo, ed è più o meno suo coetaneo. È un ragazzo in forma, che ama vestirsi in modo non appariscente, con felpe e magliette a tema

ambientalista: una passione quella per la natura che va di pari passo a quella di Leo per gli sport.

Nonno

“Il Nonno” è un uomo d’altri tempi, capelli bianchi, 70/75 anni. Abituato a stare da solo, sembra un po’ un orso ma sotto sotto ha il cuore tenero. Il suo fisico è in forma e allenato, perché si sente

ancora un militare. In passato ha lavorato nel corpo forestale, tanto che è un esperto di natura e di

animali.