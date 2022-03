Met Gala 2022: il tema e i presentatori di questa edizione

Ecco qual è il tema e chi presenterà quest’anno i Met Gala che si terranno il 2 maggio al Metropolitan Museum Art di New York, tornati a una produzione regolare dopo due anni di pandemia.

La coppia formata da Blake Lively e Ryan Reynolds costituirà gli host per la celebrazione annuale della moda. Mentre Regina King e Lin-Manuel Miranda saranno i copresidenti di questa edizione.

Confermati lo stilista Tom Ford, il capo di Instagram Adam Mosseri e Anna Wintour (direttrice di Vogue America) come copresidenti onorari.

Blake e Ryan, tra l’altro, hanno il merito di aver impreziosito anche i precedenti Met Gala. Sono loro, infatti, che hanno sfoggiato alcuni degli abiti più indimenticabili della storia del gala.

Qual è il tema del Met Gala 2022?

Come ogni anno, gli ospiti devono adeguarsi al tema dell’abito, stabilito dalla Costume Institute, allo scopo benefico di una raccolta fondi per il Metropolitan Museum Art.

Per questa edizione il filo conduttore dei costumi è intitolato Gilded Glamour che significa glamour dorato. Ciò significa che verranno indossati abiti all’insegna di quello sfarzo che solo il colore di uno dei metalli più preziosi può evocare.

La celebrazione, dunque, torna in grande stile dopo un’edizione precedente più intima, a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia da Coronavirus. I Met Gala 2022 rappresentano in un certo senso la seconda parte dell’evento dello scorso anno.

Nel 2021 il tema è stato American Fashion Extravaganza, un omaggio alla cultura e alla complessa identità americana, viste dalla prospettiva della moda e delle storie degli stilisti e non solo di quelli più conosciuti.

Proprio come per la precedente edizione, la celebrazione annuale inaugurerà l’apertura di una mostra.

Denominata In America: An Anthology of Fashion, si aprirà il 5 maggio e chiuderà a settembre. Cosa ne pensate del tema dei prossimi Met Gala?