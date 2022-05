Met Gala 2022: chi sono gli ospiti che parteciperanno a questa edizione?

Ecco quali sono le star che quest’anno parteciperanno ai Met Gala che si terranno il 2 maggio al Metropolitan Museum Art di New York, tornati a una produzione regolare dopo due anni di pandemia.

La coppia formata da Blake Lively e Ryan Reynolds costituirà gli host per la celebrazione annuale della moda. Mentre Regina King e Lin-Manuel Miranda saranno i copresidenti di questa edizione.

Confermati lo stilista Tom Ford, il capo di Instagram Adam Mosseri e Anna Wintour (direttrice di Vogue America) come copresidenti onorari.

Blake e Ryan, tra l’altro, hanno il merito di aver impreziosito anche i precedenti Met Gala. Sono loro, infatti, che hanno sfoggiato alcuni degli abiti più indimenticabili della storia della manifestazione.

A poche ore dall’inizio dall’evento ecco i nomi dei personaggi famosi che vi prenderanno parte, tra conferme ufficiali e indiscrezioni. Partiamo subito da quello che è certo: i Ferragnez!

Chiara e Fedez hanno reso noto via Instagram che ci saranno, con un look firmato Versace: “The Ferragnez go to.. MET GALA”, “I Ferragnez vanno al… MET GALA”.

Tra gli altri nomi certi ci sono appunto quelli di Blake Lively e Rynan Reynolds, Anna Wintour, l’attrice e regista Regina King e Lin-Manuel Miranda ma anche Tom Ford e Vanessa Hudgens.

Si tratta invece di rumors per quanto riguarda la partecipazione di Olivia Rodrigo e l’amico e collega Conan Gray. I due cantanti, la scorsa notte, sono stati avvistati insieme in un ristorante a New York.

Altre indiscrezioni riportano i seguenti nomi tra i possibili ospiti ai Met Gala: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Lily James, Lenny Kravitz, Anitta, Chloë Grace Moretz, Elliot Page, Emily Ratajkowski, Janelle Monáe, Gemma Chan, HoYeon Jung, Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner, Kris Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian con Travis Barker, Naomi Campbell, Paul Mescal, Riz Ahmed, Maggie Gyllenhaal, Rebel Wilson, Mark Ronson e Chris Rock.