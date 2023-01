Caleidoscopio: qual è l’ordine migliore per guardare gli episodi?

Qual è l’ordine migliore per guardare gli episodi di Caleidoscopio? Se avete voglia di una serie davvero particolare, allora non potete perdervi il nuovo heist drama di Netflix, che ogni persona può vedere in modo completamente diverso. Netflix, infatti, crea per ciascun utente un ordine diverso (le combinazioni possibili sono teoricamente oltre cinquemila), ma ovviamente tutti avranno la stessa conclusione della storia.

Liberamente ispirata alla storia vera dei settanta miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi nel centro di Manhattan durante l’uragano Sandy, Caleidoscopio è composta da otto episodi che vanno da 24 anni prima a 6 mesi dopo il colpo.

Caleidoscopio – ordine in cui vederla:

Quest’avvincente serie antologica crime adotta un approccio non lineare alla narrazione e costruisce intrighi e suspense in modo unico, offrendo agli abbonati Netflix esperienze di visione diverse. Gli spettatori potrebbero iniziare da determinati episodi (come gli episodi “Giallo” o “Verde”) e poi approfondire il proprio ordine di visione personale con altri episodi (“Blu” o “Viola” o “Arancione”, seguiti da “Rosso” o “Rosa”) fino all’epico finale della storia “Bianco” (il colpo).

Alla fine gli spettatori vedranno tutti gli episodi, ma l’ordine in cui li guarderanno influenzerà il loro punto di vista sulla storia, sui personaggi e sulle questioni in sospeso al centro della rapina. E tu come vivrai i colori di Caleidoscopio?

Partiamo da un assunto importante: non esiste un ordine giusto o sbagliato di vedere gli episodi. Unica regola: il bianco deve essere per forza l’ultimo! Ovviamente, però, quando messi davanti a qualunque scelta, vogliamo essere sicuri di fare quella che renderà la nostra esperienza di visione della serie la migliore possibile per noi.

L’ordine cronologico

Se volete seguire la storia in ordine cronologico, quindi partendo da 24 anni prima della rapina,fino a 6 mesi, questo è l’ordine da adottare:

Viola: 24 anni prima della rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Giallo: 6 settimane prima della rapina

Arancione: 3 settimane prima della rapina

Blu: 5 giorni prima della rapina

Rosso: La mattina dopo la rapina

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

Bianco: La rapina, l’epico finale della storia

L’ordine cronologico inverso

Guardare la storia al contrario è l’approccio più complicato ma anche quello più divertente. In questo modo vedrete i personaggi morire, per poi vederli vivi nell’episodio successivo, li vedrete prima vecchi e poi ringiovaniti.

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

Rosso: La mattina dopo la rapina

Blu: 5 giorni prima della rapina

Arancione: 3 settimane prima della rapina

Giallo: 6 settimane prima della rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Viola: 24 anni prima della rapina

Bianco: La rapina, l’epico finale della storia

L’ordine da film classico:

Questo approccio vi consente di andare costantemente avanti e indietro nel tempo rimanendo sempre col fiato sospeso.

Arancione: 3 settimane prima della rapina

Verde: 7 anni prima della rapina

Viola: 24 anni prima della rapina

Rosso: La mattina dopo la rapina

Giallo: 6 settimane prima della rapina

Blu: 5 giorni prima della rapina

Bianco: La rapina, l’epico finale della storia

Rosa: 6 mesi dopo la rapina

L’ordine in cui avrei voluto vederlo:

Un’idea potrebbe essere partire da Giallo è un episodio che introduce tutti i personaggi quindi è il primo episodio ideale. Verde ci riporta indietro nel tempo, ma non di troppo, mentre Viola ci presenta un lungo flashback in modo da capire non troppo tardi nella visione come tutto è iniziato. Arancione e Blu spostano la storia in avanti accompagnandoci verso l’epico finale che, come suggerisce Netflix, dovrebbe essere sempre la combinazione Rosso-Rosa-Bianco.

Caleidoscopio – la serie:

La nuova serie antologica Caleidoscopio si svolge nell’arco di 25 anni e segue una banda di ladri provetti nel loro tentativo di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia. Sotto l’occhio vigile della più potente squadra di sicurezza aziendale del mondo e delle forze dell’ordine, ogni episodio rivela una tessera di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, complotti, alleanze e tradimenti. In che modo la banda di ladri ha architettato il piano? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare?