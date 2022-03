Christina Ricci nel cast di Wednesday, la serie Netflix sulla famiglia Addams

Christina Ricci sta tornando nella Famiglia Addams! In caso non lo sapeste, l’attrice 42enne ha recitato nel ruolo di Mercoledì Addams nei film degli anni ’90, diretti da Barry Sonenfeld.

Ebbene, Christina reciterà anche nella serie di Tim Burton, Wednesday, che sarà disponibile prossimamente su Netflix e che è incentrata proprio sulla sorella maggiore della macabra famiglia.

Il sito di notizie Deadline riporta che l’attrice interpreterà un ruolo importante nella serie che vede la giovane Jenna Ortega nel ruolo della protagonista. Ecco la sinossi del nuovo progetto televisivo:

“La serie è un mistero investigativo intriso di soprannaturale che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studente alla Nevermore Academy. I tentativi di Wednesday di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, contrastare una mostruosa follìa omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima. Il tutto mentre naviga nelle sue nuove e molto intricate relazioni a Nevermore”.

Yes, it’s true — the magnificent Christina Ricci is joining the cast of the new Wednesday Addams series as an exciting new character *snap snap*

