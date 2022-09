Mercoledì: la serie Netflix ha una data di debutto e un nuovo poster

Una delle serie tv più attese dell’anno è sicuramente Mercoledì (Wednesday nella versione originale) su Netflix. La piattaforma ha da poco rivelato nuovi dettagli sulla serie.

Il servizio di streaming ha appena annunciato, infatti, la data della premiere: il 23 novembre!

Netflix ha pubblicato anche un nuovo poster dello show dove Jenna Ortega interpreta Mercoledì Addams nei suoi anni da studentessa alla Nevermore Academy.

Ecco il primo teaser poster della serie tv

La storia parla dei tentativi di Mercoledì di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e molto intricate relazioni a Nevermore.

Ecco cosa ha dichiarato l’attrice protagonista:

Mercoledì è attualmente un’adolescente e non l’abbiamo mai vista da adolescente prima… Non volevamo farla sembrare come tutte le altre adolescenti, ma non volevamo nemmeno renderla troppo ignorante. E non l’abbiamo mai vista così tanto sullo schermo.

Ogni altra volta che hai visto Mercoledì, è stata l’unica battuta, la fine di una battuta, colpisce sempre, e penso che sia ciò che la gente ama davvero di lei. Ma in questo spettacolo, ogni scena è Mercoledì. C’è un’opportunità per darle un po’ più di dimensione e lei diventa un po’ più una persona reale, cosa che non credo che abbiamo mai visto prima.