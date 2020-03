La Maturità 2020, ormai è scontato ribadirlo, non sarà come tante altre. Gli esami che dovranno affrontare i nati nel 2001 saranno i primi, nella storia italiana, a svolgersi nel pieno di una pandemia mondiale.

Come vi abbiamo spiegato qui, per la Maturità 2020 il ministro Lucia Azzolina ha voluto in qualche modo rassicurare gli studenti. Gli Esami di Maturità si terranno regolarmente, seppur con qualche modifica organizzativa. La commissione, per esempio, sarà composta da 6 commissari interni e da un presidente di commissione esterno.

La struttura degli esami, almeno per ora, dovrebbe rimanere invariata. In ogni caso, è possibile che ogni istituto abbia la possibilità di calibrare il proprio esame in base al proprio programma.

Se tutto va come pensiamo, comunque, dovrebbero rimanere invariate la prima e la seconda prova. Considerato che la prima prova è un esame di italiano, abbiamo pensato che potesse risultarvi utile docuemntarvi su alcuni dei libri più celebri che hanno parlato delle epidemie. Alla luce dell’emergenza sanitaria legata al dilagare del Coronavirus, potrebbero essere degli spunti interessanti per riflessioni ed approfondimenti!

Ecco tutti i libri che parlano di epidemie come spunto per il tema della Maturità 2020!

I Promessi Sposi – Alessandro Manzoni





L’indimenticabile epico romanzo di Alessandro Manzoni con protagonnisti Renzo e Lucia, ambientato nel periodo della peste di Milano del 1600. Un grande classico che in vista della Maturità 2020 vale la pena conoscere a menadito!

Decameron -Giovanni Boccaccio





Un altro grande classico della lettaratura italiana incentrato sulla peste. Per sfuggire alla dilagante epidemia del 1300 un gruppo di sette ragazze e tre ragazzi, tutti di elevata condizione sociale, si spostano in un’isolata residenza in campagna. Qui passeranno il tempo raccontadosi storie e pregando insieme.

Cecità di José Saramago





Ve ne avevamo parlato qui su Ginger. In un tempo e un luogo non precisati, all’improvviso l’intera popolazione diventa cieca per un’inspiegabile epidemia. Chi è colpito da questo male si trova come avvolto in una nube lattiginosa e non ci vede più. Le reazioni psicologiche degli anonimi protagonisti sono devastanti. C’è un’esplosione di terrore e violenza, e gli effetti di questa misteriosa patologia sulla convivenza sociale risulteranno drammatici.

Andromeda – Michael Chricton





Passiamo ad un libro più recente. Un contagio alieno infetta la popolazione. Nessuno sa curarlo o tenerlo sotto controllo proprio per la sua “novità”.

Io sono leggenda – Richard Matheson





Il libro è diventato un celebre film con protagonista Will Smith. Un batterio ha trasformato l’intera umanità, eccetto pochissimi individui, in vampiri. Uno degli ultimi uomini rimasti in vita, a New York, resiste nel suo bunker cercando disperatamente di trovare una cura all’epidemia.

Nemesi – Philp Roth





Un altro spunto per il tema della Maturità 2020 è l’ultimo libro di Philip Roth. Il contagio della poliomelita sconvolge gli equilibri all’interno di una picccola comunità, mettendo in luce paure, inquietudini e insicurezze dei suoi membri