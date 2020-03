Amici 19: Nyv spiega qual è il significato di Personne

Durante la semifinale di Amici 19 c’è stata un’eliminazione che ci ha lasciato davvero senza parole. Stiamo parlando della bravissima Nyvinne, in arte Nyv. Oggi, in un filmato girato dietro le quinte durante la puntata, la cantautrice d’origine marocchina spiega qual è il significato del brano Personne (qui trovi audio, testo e traduzione) che fa parte del suo album, Low profile.

Durante la puntata, in cui ha presentato il brano per la prima volta, la canzone ha colpito la giuria, Alessia Marcuzzi in particolare ne è rimasta conquistata.

Subito dopo, la cantante ha confessato di essere riuscita a cantare con grinta e convinzione grazie al messaggio che questo brano vuole esprimere, quello di difendere i diritti delle persone. Nyv dice di aver finalmente trovato la forza di tenere gli occhi aperti, seppur fissando il vuoto, mentre cantava. E questo per sostenere quelle persone che ogni giorno si sentono giudicate ed etichettate, in base a degli stereotipi di genere.

La cantante saluta gli altri concorrenti di Amici 19

Nyv è poi tornata in casetta per salutare gli altri ragazzi: “Mi avete insegnato tante cose belle, vi voglio bene, nella finale potrete godervi il vostro momento. E io vi guarderò”. Gli altri allievi hanno salutato con affetto e commozione la cantante che in questi cinque mesi è riuscita ad andare sempre d’accordo proprio con tutti.

La stessa Giulia, contro la quale la cantante ha perso la possibilità di andare in finale, ha dichiarato di aver perso un punto di riferimento. Come ricorderete, lei e Nyv durante il pomeridiano hanno fatto parte della stessa squadra. E in questi mesi hanno sempre mantenuto una sana competizione aiutandosi a vicenda, soprattutto nell’ultimo periodo che è stato molto difficile per Giulia.