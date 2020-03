Emma Muscat condivide il suo più bel ricordo di Amici

Emma Muscat, cantante maltese di Amici 17, ha voluto condividere con tutti i suoi fan il suo ricordo più prezioso che riguarda la sua partecipazione al talent show. Sono passati ormai due anni e l’artista non nasconde di provare ancora molta nostalgia. Emma confessa, infatti, che guarda Amici e che prova delle emozioni molto forti nel ricordare la sua semifinale.

Dopo aver visto la semifinale di #Amici19 ieri sera mi è venuta una nostalgia immensa! non posso credere che siano già passati due anni!! Questa è stata la mia esibizione preferita della semifinale di #amici17! non dimenticherò mai le sensazioni che ho provato in quel momento: tanto amore, ansia e felicità in una volta sola”.

In quell’occasione, come ricorderete, Emma finì al ballottaggio contro Einar e dovette abbandonare il programma rinunciando al sogno di vincere. Ma proprio l’esibizione in quello spareggio è ancora la sua preferita di quella puntata, precedente alla finale.

Recentemente, la redazione di Ginger Generation ha avuto l’occasione di incontrare Emma Muscat in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo. Vicolo Cieco, questo il titolo del pezzo, è una canzone trascinante e molto diversa dai suoi precedenti pezzi!Il brano sarà il primo estratto ufficiale dal nuovo disco di Emma Muscat.

Nella nostra intervista, che trovate qui, l’artista ci ha raccontato che il disco uscirà nel prossimo anno. Almeno per il momento, in ogni caso, Emma non ci ha voluto rivelare molto su questo suo nuovo progetto. Quello che sappiamo per certo è che la cantante ha deciso di sperimentare per la prima volta la scrittura di canzoni in italiano! Prima di Vicolo cieco, la cantante ha infatti collaborato con tre bravissimi rapper italiani: l’ex fidanzato Biondo, Shade e Junior Cally.