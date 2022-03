Ms. Marvel: il trailer della nuova serie dell’MCU che debutterà l’8 giugno

Ha debuttato qualche ora fa online il trailer di Ms. Marvel, il trailer della nuovissima serie dell’MCU che debutterà su Disney+ a ridosso dell’estate. Il trailer offre agli spettatori un primo sguardo alla nuova Super Eroina del MCU alla ricerca di un equilibrio nella sua vita tra il liceo, la famiglia e i nuovi super poteri.

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel; il cast include anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid – Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono gli executive producer. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è il capo sceneggiatore.

Ms. Marvel sarà disponibile su Disney+ a partire dall’8 giugno.

Guarda il trailer della serie

La trama della serie

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

La storia del personaggio

Come per altri personaggi dell’universo Marvel anche la storia di Ms. Marvel è molto stratificata e si lega a vari multiversi. Il personaggio nasce infatti nel 1977 come seconda identità di Carol Danvers, per poi assumere diverse incarnazioni. Tra queste vi è anche quella di Kamala Khan, che sarà protagonista della nuova serie di Disney+.