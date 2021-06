Marvel Universe: una nuova linea di romanzi da Aconyte e Asmodee

Aconyte Books e Asmodee Italia lanciano nel nostro Paese una nuova linea di romanzi basati sul Marvel Universe. Saranno narrate storie inedite di alcune eroine Marvel, ma saranno proposte anche altre tematiche inerenti l’universo fumettistico come le leggende di Asgard e retroscena su alcuni studenti della scuola di mutanti retta dal professor Charles Xavier, il leader degli X-Men.

MARVEL UNIVERSE: LA LOCALIZZAZIONE ITALIANA DEI NUOVI ROMANZI

Asmodee Italia è lieta di annunciare la localizzazione di una nuova linea di romanzi basata sull’universo Marvel, pubblicata in lingua originale dalla casa editrice di narrativa Aconyte Books, con la quale Asmodee Italia ha già

instaurato una partnership pluriennale. L’offerta editoriale continua così ad ampliarsi e ad arricchirsi con nuove storie che vedono protagonisti gli entusiasmanti personaggi dei fumetti Marvel. Marc Gascoigne, Editor-in-Chief di Aconyte, dichiara: “L’universo dei fumetti Marvel ha caratterizzato nel corso degli anni una serie di grandi personaggi e trame che chiedono a gran voce di essere raccontate, ed è giunto il momento che vengano messe sotto i riflettori. Verranno narrate le leggende di Asgard, le storie inedite delle eroine Marvel e quelle di alcuni fra gli studenti meno conosciuti del professor Xavier. E questo è solo l’inizio”.

ASMODEE ITALIA: NON SOLO ROMANZI

Non è la prima volta che Asmodee Italia entra in contatto con l’universo Marvel: attraverso la localizzazione di giochi come Marvel Champions: Il Gioco di Carte o X-Men: Mutant Insurrection ha già maturato un’importante esperienza, alla quale, con i romanzi, aggiunge un altro tassello cardine. Come dichiara Massimo Bianchini, Country Manager di Asmodee Italia: “Pubblicare in Italia i romanzi della linea Marvel è per noi un bellissimo traguardo. Amiamo

profondamente l’universo Marvel e siamo entusiasti di rendere ancora più autentico il nostro payoff: Great Games, Amazing Stories”. I primi romanzi in italiano arriveranno a luglio 2021 e saranno i primi libri Aconyte Books su licenza a essere pubblicati. Racconteranno un’ampia gamma di storie, passando dall’azione al fantasy, e daranno ancora più profondità agli eroi dell’universo Marvel. Proprio per queste loro caratteristiche potranno essere

apprezzati sia dai fan di lunga data che dai nuovi lettori.

Per aggiornamenti sul Marvel Universe continuate a seguirci!