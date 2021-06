Gossip Girl Reboot: Tutto quello che sappiamo sulla serie

Manca davvero pochissimo all’arrivo del Gossip Girl Reboot, ecco tutto quello che sappiamo sulla serie. Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il primo trailer della nuova versione del telefilm che ha fatto impazzire tutti nei primi anni 2000. E’ arrivato il momento di fare un po’ di ordine su tutte le informazioni che abbiamo fino ad ora.

Ecco tutto quello che è noto del Gossip Girl Reboot:

1: La serie uscirà negli Stati Uniti l’8 Luglio 2021 su HBO Max, il servizio streaming a pagamento della HBO. In Italia non è disponibile, ma moltissime serie esclusive della piattaforma vengono acquistate e mandate in onda su SKY e NOW, quindi speriamo che avvenga la stessa cosa anche per il Gossip Girl Reboot.







2: Ad esclusione di Kristen Bell, che torna ad essere la voce di Gossip Girl, ci sarà un cast completamente nuovo formato da: Jordan Alexander è Julien Calloway e il suo personaggio sarà tra i più influenti sul resto del gruppo. Savannah Smith ha invece il ruolo di Monet de Haan e avrà il potere, che si tratti del personaggio con più conoscenze o soldi? Thomas Doherty vestirà i panni di Max Wolfe ed è descritto come un paladino della libertà.

Eli Brown (The Perfectionists) nel Gossip Girl reboot sarà Ott “Obie” Bergamann e sembra sarà il più privilegiato tra i privilegiati. Whitney Peak è Zoya Lott e HBO Max ha scelto la parola “prospettiva” per descriverla. Sarà la più pragmatica o brillante? Evan Mock interpreterà l’innocente Akeno Aki Menzies. Ci sarà poi l’ambiziosa Kate Keller e la graziosa Audrey Hope (Emily Alyn Lind).

Infine, spazio poi anche per lo stile con Zion Moreno e la sua Luna La. Ancora non sappiamo il nome del personaggio di Jason Gotay.

3: Della trama sappiamo che il blog di Gossip Girl è stato oscurato 8 anni fa e che oggi è tornato, usando, però i nuovi social, come Instagram. Inoltre sappiamo che in città è arrivata Zoya Lott, che potrebbe mettere in crisi la coppia d’oro dell’Upper East Side formata da Obie e Julien; ovviamente, poi, ci saranno moltissimi segreti da svelare e uno colpo di scena sconvolgente.

4: I creatori originali della serie sono coinvolti nel Gossip Girl reboot e quindi possiamo aspettarci tematiche simili, ma con un nuovo twist, e molta nostalgia.

5: La serie sarà composta da 10 episodi

6: Il cast sarà molto più inclusivo rispetto a quello originale e le trattate tematiche riguarderanno l’identità di genere e vicine alla comunità LGBTQ+, completamente assenti nella serie del 2007.

7: Il Gossip Girl reboot si svolge nella stessa “realtà” di quello originale, quindi in una New York sono esistono Blair, Chuck, Serena, Dan ecc. Non sappiamo ancora se ci saranno dei cameo degli attori del cast originale, ma siamo che certi che le loro storia vengono ancora raccontate nei corridoi della Constance.